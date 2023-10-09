Netanyahu'nun açıklaması nedir ve İsrail Başbakanı Netanyahu ne dediği merak ediliyor. 7 Ekim Cumartesi günü Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı operasyonunda son durum nedir ve Netanyahu'nun açıklaması nedir sorularına yanıt aranıyor. Netanyahu'nun açıklaması nedir ve İsrail Başbakanı Netanyahu ne dediği gündemden düşmüyor. Peki, Netanyahu'nun açıklaması nedir? İsrail Başbakanı Netanyahu ne dedi?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bugün yaptığı açıklamayla gündeme gelirken Netanyahu ne dedi ve açıklaması nedir sorularına yanıt aranıyor. Gazze'ye yönelik saldırılar devam ederken İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu yeni bir açıklamada bulundu. Netanyahu'nun açıklaması nedir? İsrail Başbakanı Netanyahu ne dedi? Detaylar haberimizdedir…

NETANYAHU'NUN AÇIKLAMASI NEDİR?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bugün yaptığı açıklamayla, İsrail'in Filistinli silahlı kişilerce gerçekleştirilen benzeri görülmemiş çok yönlü saldırıya verdiği tepkinin Orta Doğu'yu değiştireceğini söyledi. Netanyahu sözlerine şöyle devam etti; "Altına bakılmadık taş bırakmayacağız. Hamas'ın başına gelecekler korkutucu olacak."

MESAJ BELEDİYE BAŞKANLARIYLA KONUŞTUĞU TOPLANTIDAN VERİLDİ

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu'nın mesajı güney sınır kasabalarının belediye başkanlarıyla konuştuğu toplantıdan verildi. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

FİLİSTİN İLE İSRAİL NEDEN SAVAŞIYOR?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 560 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 900 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da da 16 Filistinliyi öldürmüştü. İsrail basınında, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 800'den fazla İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 400 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İSRAİL BAŞBAKANI NETANYAHU NE DEDİ?

Gazze'ye yönelik saldırılarına devam eden İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu yeni bir açıklamada bulundu. Netanyahu, " İsrail'in Hamas'a verdiği yanıt Ortadoğu'yu değiştirecek" ifadelerine yer verdi.