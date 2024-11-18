İsrail güvenlik medyasının İbrani kaynaklara dayandırdığı habere göre İsrail Başbakanı Netanyahu fenalaşıp hastaneye kaldırıldı. Netanyahu hastaneye mi kaldırıldı?

NETANYAHU HASTANEYE Mİ KALDIRILDI?

İsrail basınında yer alan bilgilere göre İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ciddi bir sağlık sorunu yaşadığını ve Tel Aviv'deki bir hastaneye nakledildiği iddia edildi.

İsrail güvenlik medyasının İbrani kaynaklara dayandırdığı bu bilgi resmi kaynaklar tarafından henüz doğrulanmadı.