Netanya nerenin takımı? Bu akşam temsilcimiz Başakşehir ile Netanya UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme maçı kapsamında karşı karşıya gelecek. Peki, Netanya nerenin takımı? Netanya hangi ülkenin takımı? İşte detaylar...

NETANYA NERENİN TAKIMI?

Netanya İsrail 1. liginde mücadele vermektedir.

BAŞAKŞEHİR - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Netanya maçı TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR - NETANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başakşehir - Netanya, UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı, 21-07-2022 Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak.

BAŞAKŞEHİR - NETANYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Başakşehir - Netanya UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı İstanbul'da, Basaksehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.