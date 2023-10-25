Nestle İsrail malı mı? Nestle hangi ülkenin, kimin malı? Gibi konular son günlerde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Gündeme gelen son gelişmeler, marka hakkındaki detayların araştırılmasına sebep oluyor. Peki, Nestle İsrail malı mı? Nestle hangi ülkenin, kimin malı?

Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan Nestle malının menşei, detaylı şekilde araştırılıyor. Zaman zaman gündeme gelen olaylar sebebiyle markaların üretimi ve marka bilgilerinde dair detaylar büyük önem taşıyor. Bu nedenle bu tarz araştırmalar birçok kişi tarafından gerçekleştiriliyor. Peki, Nestle İsrail malı mı? Nestle hangi ülkenin, kimin malı? İşte, detaylar…

NESTLE İSRAİL MARKASI MI?

Nestlé, 1905 yılında İsviçre'de kurulmuş olup, dünya genelinde birçok ülkede faaliyet gösterir. Şirket, gıda, içecek, beslenme, sağlık ve wellness alanlarında geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Nestle, Merkezi İsviçre Vevey'de bulunan küresel bir şirkettir. Nestlé S.A. halka açık bir şirkettir. En büyük Nestlé hissedarı şirketin toplam hisselerinin sadece %3 'üne sahiptir. Dolayısıyla, Nestlé bir kişiye, bir ülkeye veya bir kuruluşa ait değildir. Henri Nestlé adında bir eczacının keşfettiği bebek formülü ile başlayan bu hikaye, bugün dünya genelindeki birçok ülkede Nestlé ürünlerinin bulunmasına yol açmıştır. Şirketin CEO'su ise 2017 yılından itibaren Ulf Mark Schneider'dir.