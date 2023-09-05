Nesteren Şencan Görgülü, Kadınlar Matinesi ile ikinci el eşya pazarında fark yaratıyor

Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı'nın 14. Sezonunda Fark Yaratan seçilen Nesteren Şencan Görgülü, ikinci el eşya pazarında faaliyet gösteren kadın satıcılara yeni satış kanalları açmak üzere Kadınlar Matinesi'ni kurdu. Matinede, mezatın yanı sıra pop-up storelar, bagaj satışları ve farklı mekanlarda ikinci el eşya satışı da yapılıyor.

Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı'nın 14. Sezonunda Fark Yaratan seçilen Nesteren Şencan Görgülü, 2016'da ikinci el eşya pazarında faaliyet gösteren amatör ya da profesyonel kadın satıcılara yeni satış kanalları açmak üzere Kadınlar Matinesi'ni kurdu.

Sabancı Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, ikinci el eşya pazarında Türkiye'nin ilk ve tek kadınlar arası mezatı olma özelliğini taşıyan Kadınlar Matinesi'nde, mezatın yanı sıra pop-up storelar, bagaj satışları, farklı kültürel ve tarihi mekanlarda ikinci el eşya satışı da yapılıyor.

Matinede, pek çok yenilikçi satış kanalıyla satış imkanı sunularak kadınların gelir elde etmesi destekleniyor.

25 yıldır ikinci el ürün kullandığını belirten Görgülü, eşiyle eski eşyalar toplamaya merakı olduğunu ve tekrar kullanımı mümkün olanları değerlendirmeyi bir yaşam tarzı olarak benimsediğini ifade etti.

Profesyonel iş hayatını bırakıp Feriköy'deki antika pazarında artık koleksiyonunu yapmayacağı eşyaları satmaya başlayan Görgülü, pazarda kullanılan dili erkek egemen bulduğunu ve kadınların bu tarz pazarlarda var olmakta zorlandığını ve bu nedenle Kadınlar Matinesi'ni kurma kararı aldığını aktardı.

Yalnızca eskici kadınlardan oluşan bir dayanışma olan Kadınlar Matinesi, kadınların gelir elde ederek güçlenmelerini, kadın istihdamı yaratmayı ve paylaşım ekonomisine katkıda bulunmayı varoluş amacı olarak tarif ediyor.

Kadınlar Matinesi'nde daha önceden belirlenen satıcı ve alıcı kadınlara duyurulan günlerde gerçekleştirilen mezatlara İstanbul'un farklı ilçelerinden, farklı sosyoekonomik düzeyden pek çok kadın katılıyor.

Mezat günü kadınlar, evlerinde kullanmadığı ve taşınabilir her türlü eşyasını getiriyor, yaptıkları satıştan da elde ettikleri kazançla ekonomilerini güçlendiriyor. Bir alış-satış mekanı olmaktan öte kadın dayanışmasına ev sahipliği yapan Kadınlar Matinesi, alıcıların piyasanın çok altındaki bedellerle ihtiyaçlarını karşılamalarına olanak sağlayarak aşırı tüketim kültürüne karşı yeni bir ekonomik model sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı'nın 14. Sezonunda Fark Yaratan seçilen Görgülü'nün Kadınlar Matinesi oluşumunun, kadınların dayanışması adına örnek olabilecek bir çalışma olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Nesteren Şencan Görgülü, çevresindeki sorunlar karşısında çözümün parçası olmayı seçti. Yüzlerce kadının hem ekonomilerine katkı sağladı hem de toplumsal anlamda daha aktif vatandaş olmalarına vesile oldu. Aynı zamanda başlattığı bu yeni ekonomik modelle dönüşüm ekonomisine katkı sağlayarak doğanın korunmasına da katkı sağladı. Fark Yaratanlar Programı ile topluma ilham olan bireyleri tüm Türkiye'ye tanıtmayı hedefliyoruz. Nesteren Hanım'ın da başardıkları ile toplumun ilham almasını arzu ediyoruz ve kendisine destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı, 2009'dan bu yana Türkiye'de toplumsal gelişmeye katkıda bulunan bireylerin ve kurumların yarattıkları olağanüstü etkileri görünür kılmak ve topluma ilham vermek amacıyla gerçekleştiriliyor.