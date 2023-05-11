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Nesrin Yurdakul kimdir? Nesrin Yurdakul mesleği, görevi ne?

Nesrin Yurdakul kimdir? Nesrin Yurdakul mesleği, görevi ne?

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Politik faaliyetleri ile öne çıkan Nesrin Yurdakul, vatandaşların merak konusu oluyor ve hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Nesrin Yurdakul kimdir? Nesrin Yurdakul mesleği, görevi ne?

Nesrin Yurdakul, siyaset alanında gösterdiği faaliyetlerle tanınıyor. Peki, Nesrin Yurdakul kimdir? Nesrin Yurdakul mesleği, görevi ne?

NESRİN YURDAKUL KİMDİR?


Nesrin Yurdakul profil bilgilerinde şu açıklama yer alıyor:

Ak Parti Orhangazi Sosyal Politikalar Başkanı.

Ak Parti Orhangazi Önceki Dönem Kadın Kolları Başkanı

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