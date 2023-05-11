Nesrin Yurdakul kimdir? Nesrin Yurdakul mesleği, görevi ne?

Politik faaliyetleri ile öne çıkan Nesrin Yurdakul, vatandaşların merak konusu oluyor ve hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Nesrin Yurdakul kimdir? Nesrin Yurdakul mesleği, görevi ne?