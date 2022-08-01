Nesrin Cavadzade kimdir? Nesrin Cavadzade kaç yaşında, nereli? Nesrin Cavadzade biyografisi!

Yasak Elma dizisinde Şahika karakterini canlandıran Nesrin Cavadzade'nin hayatı merak edildi. Peki, Nesrin Cavadzade kimdir? Nesrin Cavadzade kaç yaşında, nereli? Nesrin Cavadzade hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

NESRİN CAVADZADE KİMDİR?

Nesrin Cavadzade, 30 Temmuz 1982 tarihinde Azerbaycan'ın başşehri Bakü'de doğmuştur. Şahika Tekand Studio Oyuncularında 2 yıl oyunculuk eğitimi aldı. Nesrin Cavadzade Türkçe'nin dışında, Rusça, İngilizce ve Fransızca konuşuyor.

Üniversiteden sonra "Yersiz Yurtsuz" adlı TV dizisinde başrol oynadı. Dizinin hemen ardından Nesrin Cavadzade "Dilber'in Sekiz Günü" adlı filminde oynadı. Nesrin, bu filmdeki performansıyla Erzurum, Bursa ve Ankara Film Festivalleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödüllerine layık görüldü. Hemen ardından yine bir Cemal Şan filmi olan "Acı" ile de yeniden Erzurum Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi oldu. Bu filmin ardından, ara verdiği televizyon kariyerine, "Samanyolu" adlı dizi ile devam etti.

2011 yılı itibariyle "Al Yazmalım" dizinde oynamaya başladı. Aynı yıl içinde Hasan Tolga Pulat'ın yönettiği "Güzel Günler Göreceğiz" ve Murat Saraçoğlu'nun yönettiği "Yangın Var" filmlerinde başrol oynadı. "Güzel Günler Göreceğiz" filmiyle Antalya Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu", Ankara Film Festivali'nde ve Magazin Gazetecileri Derneği Ödülleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödüllerini aldı. "Yangın Var" filmiyle yine Ankara Film Festivali'nde ve Sadri Alışık Ödülleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödüllerine layık görüldü.

2011 yılında Cengiz Aytmatov'un ünlü eseri "Selvi Boylum Al Yazmalım"dan senarist Mahinur Ergun tarafından uyarlanan "Al Yazmalım" adlı dizide rol aldı.

2012 yılında "Ağır Roman"ın televizyon uyarlaması olan "Ağır Roman Yeni Dünya" dizisindeki Kara Leyla rolüyle yer aldı. Sinemadaki başarılarıyla öne çıkan oyuncu 2014 yılında da bu başarısını sürdürdü. Kutluğ Ataman'ın son filmi Kuzu , Erol Mintaş'ın ilk uzun metrajı Annemin Şarkısı ve Çanakkale Harbini anlatan Son Mektup'ta yer alan oyuncu Kuzu ile 51. Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı.

2014 yılında "Küçük Ağa" adlı dizide Sarp Levendoğlu, Birce Akalay, Zeki Alasya, Emir Berke Zincidi, Ruhsar Öcal, Remzi Evren, Kayhan Yıldızoğlu ile beraber rol aldı.

18 Mart 2015 tarihinde vizyona giren ve yönetmenliğini Özhan Eren'in yaptığı "Son Mektup" adlı sinema filminde Tansel Öngel ile başrolde oynadı.

FİLM VE DİZİLER

2019 - Cemil Şov (Sinema Filmi)

2019 - Aşk Tesadüfleri Sever 2 (Sinema Filmi)

2019 - Yasak Elma (Tv Dizisi)

2018 – El Desentierro (Sinema Filmi)

2017 - Bizim Hikaye (Tv Dizisi)

2017 - Fi (Puhu Tv)

2016 - Kış Güneşi (Efruz) (TV Dizisi)

2015 - Çanakkale Yüzyıllık Mühür (Ayşe Kız) (TV Dizisi)

2015 - Son Mektup (Sinema Filmi)

2014 - Kuzu (Medine ) (Sinema Filmi)

2014 - Annemin Şarkısı (Zeynep)(Sinema Filmi)

2014 - Küçük Ağa

2013 - Görüş Günü Kadınları

2012 - Ağır Roman Yeni Dünya

2012 - Derin Nefes Al (Kısa Film)

2011 - Yangın Var

2011 - Güzel Günler Göreceğiz

2011 - Al Yazmalım

2010 - Samanyolu

2010 - Acı

2009 - Gitmek: Benim Marlon ve Brandom

2008 - Dilber'in Sekiz Günü

2007 - Pazar - Bir Ticaret Masalı

2007 - Yersiz Yurtsuz