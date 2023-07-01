Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade evli mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Nesrin Cavadzade'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrasında ilişki durumu merak konusu oldu. Peki, Nesrin Cavadzade evli mi? Nesrin Cavadzade bekar mı, evli mi? İşte detaylar...

Bizim Hikaye, Yasak Elma ve Üç Kuruş gibi başarılı dizilerde rol alan güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile adından söz ettirdi. Nesrin Cavadzade'nin Üç Kuruş dizisinde başrol paylaştığı Uraz Kaygılaroğlu'nun doğum gününü öpücüklere boğduğu video kısa sürede gündem oldu. Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade evli mi merak konusu oldu. Peki, Nesrin Cavadzade evli mi? Nesrin Cavadzade bekar mı, evli mi? Detaylar haberimizde...

NESRİN CAVADZADE KİMDİR?

30 Temmuz 1982 tarihinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de doğdu ve Türkiye'ye 1993 yılında 11 yaşındayken geldi. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümünden mezun olduktan sonra 2 yıl boyunca Tekand Studio Oyuncularında oyunculuk eğitimi aldı. Türkçenin yanı sıra İngilizce, Fransızca, Rusça, İspanyolca bilmektedir. Bilim insanı Mirmemmed Cavadzade'nin torunudur.

2012 yılında "Ağır Roman"ın televizyon uyarlaması olan "Ağır Roman Yeni Dünya" dizisinde Kara Leyla rolüyle yer aldı. 2019-2021 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Yasak Elma dizisinde Şahika Ekinci karakterine hayat verdi. 6 Mayıs 2019 tarihinde yayımlanan 44. bölümde diziye katılan oyuncu, dizinin 4. sezonunun bitmesine 2 bölüm kala 26 Nisan 2021 tarihinde yayımlanan 108. bölümde diziden ayrıldı. 8 Kasım 2021'den 9 Mayıs 2022'ye kadar (2-25. bölüm arası) Üç Kuruş adlı dizide Bahar Yöndel Çaka karakterine hayat verdi.