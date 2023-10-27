Ünlü sporcu Nesrin Baş kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Beşiktaş Kulübü'nün milli güreşçisi Nesrin Baş, U-23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 68 kilo kategorisinde Dünya şampiyonu oldu. Peki, Nesrin Baş kimdir? Kaç yaşında, nereli? Nesrin Baş biyografisi!

Nesrin Baş kimdir ve kaç yaşında, nereli olduğu araştırılıyor. Nesrin Baş biyografisi ve kimdir merak ediliyor. Dünya Şampiyonu Milli Güreşçi Nesrin Baş, hedefinin olimpiyatlara gidip altın madalya kazanmak olduğunu vurgulayarak, "Türk kadınının gücünü gösterdiğim için mutluyum" dedi. Nesrin Baş kimdir? Kaç yaşında, nereli? Nesrin Baş biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

NESRIN BAŞ KİMDİR?

Nesrin Baş, 25 Haziran 2002 yılında doğdu. Baş, serbest stilde güreşen Türk kadın güreşçi. 68 kiloda Beşiktaş JK ve millî takım adına müsabakalara katılmaktadır. Kuzey Makedonya'da düzenlenen 2021 Avrupa U23 Güreş Şampiyonası kadınlar serbest stil 68 kiloda, Belarus rakibi Natallia Belskaya karşısında bronz madalya maçında 9-0 öndeyken tuşla yenerek bronz madalyayı kazandı. Rusya'nın Ufa kentinde düzenlenen 2021 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda kadınlar serbest stil 68 kiloda Nesrin Baş, Polonyalı Karolina Gabriela Kozlowska'yı 10-0 sayı tuşu ile ve Belarus rakibi Aline Miklasheuskaya'yı da 10-0 sayı tuşuyla yenerek bronz madalya kazandı.

İtalya'nın Roma kentinde düzenlenen 2022 Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda kadınlar serbest stil 68 kiloda Nesrin Baş, finalde Moldovalı rakibi Luciana Beda'yı 10-0 teknik üstünlükle yenerek altın madalya kazandı. Çeyrek finalde Alman Sophia Schaefle'yı 6-2; yarı finalde ise İtalyan Laura Godino karşısında 13-2 tuşla yenerek finale çıkmıştı. Bulgaristan'ın Sofya kentinde düzenlenen 2022 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda kadınlar serbest stil 68 kiloda Baş, Hint rakibi rakibi Arju Arju'yu 6-4 yenerek bronz kazandı. İspanya'nın Pontevedra kentinde düzenlenen 2022 Dünya U23 Güreş Şampiyonası'nda kadınlar serbest stil 68 kiloda Nesrin Baş, finalde Japon rakibi Naruha Matsuyuki'yi 8-0 yenerek ümitler kategorisinde dünya şampiyonu oldu. İlk turda dünya şampiyonu Moldovalı Irina Rîngaci'yı 11-6, çeyrek finalde İspanyol Marta Ojeda'yı 10-0 teknik üstünlükle, yarı finalde ise Amerikalı Sienna Ramirez'i 9-4 yenerek finale çıkmıştı.

Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen 2023 Avrupa U23 Güreş Şampiyonası'nda kadınlar serbest stil 68 kiloda final maçında Slovak Zsuzsanna Molnar'ı 4-0 yenerek altın madalya kazandı. İlk turda İtalyan Laura Godino'yu 6-0 öndeyken tuşla, çeyrek finalde Rumen Adina Irimia'yı 10-0 teknik üstünlükle ve yarı finalde Moldovalı Irina Rîngaci'yı 9-5 yenerek finale çıkmıştı. Hırvatistan'ın Zagreb kentinde düzenlenen 2023 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar serbest stil 68 kiloda eleme turundan başlayan Nesrin, Bulgar Yuliyana Yaneva'ya kaybetmesine rağmen rakibinin finale yükselmesiyle repesaj maçına çıkmaya hak kazandı. Repesajda Macar Noemi Szabados ile karşılaşan Nesrin, müsabakadan 4-0'lık üstünlükle ayrılarak bronz madalya maçına çıktı. Bronz madalya müsabakasında Çekyalı rakibi Adela Hanzlickova'nın sakatlığı sebebiyle müsabakaya çıkamaması sonrası Nesrin Baş bronz madalyanın sahibi oldu.