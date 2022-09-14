Nesrin Baş, Türk kadın güreşçi. Serbest stil güreşçisidir. 68 kiloda Beşiktaş JK ve millî takım adına müsabakalara katılmaktadır. Şampiyonlarda boy gösteren Nesrin Baş hakkında Nesrin Baş kimdir? Kaç yaşında, nereli? Nesrin Baş hayatı merak ediliyor.

Nesrin Baş kimdir? Nesrin Baş, Türk kadın güreşçi. Serbest stil güreşçisidir. 68 kiloda Beşiktaş JK ve millî takım adına müsabakalara katılmaktadır. Şampiyonlarda boy gösteren Nesrin Baş hakkında Nesrin Baş kimdir? Kaç yaşında, nereli? Nesrin Baş hayatı merak ediliyor. İşte detaylar...

NESRİN BAŞ KİMDİR?

Nesrin Baş, Türk kadın güreşçidir. Serbest stil güreşçisidir. 68 kiloda Beşiktaş JK ve millî takım adına müsabakalara katılmaktadır.

Kuzey Makedonya'da düzenlenen 2021 Avrupa U23 Güreş Şampiyonası kadınlar serbest stil 68 kiloda, Belarus rakibi Natallia Belskaya karşısında bronz madalya maçında 9-0 öndeyken tuşla yenerek bronz madalyayı kazandı. Rusya'nın Ufa kentinde düzenlenen 2021 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda kadınlar serbest stil 68 kiloda Nesrin Baş, Polonyalı Karolina Gabriela Kozlowska'yı 10-0 sayı tuşu ile ve Belarus rakibi Aline Miklasheuskaya'yı da 10-0 sayı tuşuyla yenerek bronz madalya kazandı.

İtalya'nın Roma kentinde düzenlenen 2022 Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda kadınlar serbest stil 68 kiloda Nesrin Baş, finalde Moldovalı rakibi Luciana Beda'yı 10-0 tekniküstünlükle yenerek altın madalya kazandı. Çeyrek finalde Alman Sophia Schaefle'yı 6-2; yarı finalde ise İtalyan Laura Godino karşısında 13-2 tuşla yenerek finale çıkmıştı. Bulgaristan'ın Sofya kentinde düzenlenen 2022 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda kadınlar serbest stil 68 kiloda Baş, Hintli rakibi rakibi Arju Arju'yu 6-4 yenerek bronz kazandı.