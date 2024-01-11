Neslim Güngen aldatıldı mı, eşi kim? Neslim Güngen boşanıyor mu?

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NESLİM GÜNGEN ALDATILDI MI, EŞİ KİM?

Engin ile Dilan Polat'ın kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanmasının ardından başlatılan fenomenler soruşturmasında mal varlığına el konulan güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen, özel hayatıyla gündeme geldi. Zor günler geçiren Güngen, 11 yıllık eşinin kendisini aldattığını ifşa ettikten sonra boşanma işlemlerini başlattı.

Çocuklarının babası tarafından uğradığı ihanetle sarsılan Neslim Güngen, gözyaşları içinde çektiği videoda "Herkese merhabalar, öncelikle böyle bir videoyu çekmek zorundan kaldığımı için özür dilerim. Ben bugüne kadar hiç ağlamadım. Hiç duygularımı göstermedim. Ağlayacaksam da perde arkasında ağlamayı tercih ettim. Evet çok zor zamanlar geçiriyorum. Neredeyse bir buçuk aydır hesaplarımıza tedbir kondu soruşturma amaçlı. Yanlış yapmadığımızı o kadar çok biliyordum ki. Bunlar önemli değil amacım bunları anlatmak değil. Kayyım atanmadı şirketlerimize. Kalifiye birçok elemanın işten çıkıyor. Ben gene ayakta durmaya çalışıyorum ama benim bu hayatta en büyük kalem ailemdi. Çocuklarımın babasıydı. Güvendiğim 2. kez evlilik yaptığım adamdı. Ama bu süreçte en büyük yanlışı o yaptı. Bunu bilmenizi istiyorum. Bu süreçte 6-7 kere eve gelmedi. 11'den sonra eve gelmedi. Sonra öğreniyorum ki eskortla beni aldatıyor. Her seferinde aynı eskort. Bana gelip pişkin pişkin diyor ki "Ben bundan sonra böyleyim işine gelirse" diyor. Nasıl güçlü kalabilirim siz kadınlar beni anlarsınız. Çocuklarımın babasının beni aldatmasını kabul edemiyorum" dedi.

Uğradığı ihanetle büyük bir yıkım yaşayan Güngen, boşanma işlemlerinin başlatılması için avukatına talimat verdi. Ünlü ismin avukatı Bulutcan Kıran, yaptığı paylaşımda "Müvekkilim Neslim Güngen, ticari hayatında yaşamış olduğu zorlu sürecin içerisinde 11 yıllık evliliğini bitirme kararı almıştır. Tarafımızca gerekli açıklama yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

NESLİM GÜNGEN BOŞANIYOR MU?

Gözyaşları içinde çektiği videoda 11 yıllık eşinin kendisini bir eskortla aldattığını ifşa eden güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen, boşanma işlemlerini başlattı.