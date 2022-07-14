Neslihan Yeldan kimdir? Neslihan Yeldan kaç yaşında ve nereli? Neslihan Yeldan biyografisi!
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Ünlü oyuncu Neslihan Yeldan kimdir ve kaç yaşında olduğu sevenleri tarafından merak ediliyor. Birçok dizi ve filmlerde rol alan Neslihan Yeldan kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Peki, Neslihan Yeldan kimdir?
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NESLİHAN YELDAN KİMDİR?
Neslihan Yeldan (d. 25 Şubat 1969, İstanbul), Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı. Neslihan Yeldan, 25 Şubat 1969 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1987 yılında Ortaoyuncular topluluğunda sanat yaşamına başladı. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. 2007 yılında Leo James Felix Pollock ile evlendi ve bir erkek çocuğu sahibi oldu. 2019 yılında Leo James Felix Pollock ile boşandı.
Filmografi
Yıl Yapım Rol Notlar
1998 Kaçıklık Diploması
2003 Kaçıklık Diploması
2005 Organize İşler Lalezar
2006 Kabuslar Evi: Onlara Dokunmak Yunus'un patronu
2011 Vücut Meltem
2014 Karınca Kapanı Münevver Sarıselimoğlu
2016 Deliormanlı Ümit Hanım
Televizyon
Yıl Yapım Rol Notlar
1993 Yaz Evi Alev
1996 Tatlı Kaçıklar Serap
1997, 2006 Bir Demet Tiyatro Füreyya İşbilir
1998 Tele Dadı
2000 Kırık Zar
2000 Güneş Yanıkları
2002 Vaka-i Zaptiye Saadet
2003 Yuvam Yıkılmasın Derya
2003 Şapkadan Babam Çıktı
2004 Sahra Nil
2004 Dişi Kuş
2004 Her Şey Yolunda
2006 Sahte Prenses Vicdan
2008 Peri Masalı Pamira
2010–2011 Dürüye'nin Güğümleri Hakime Handan
2010 Kavak Yelleri Nur
2011-2012 Bir Kadın Tanıdım Füsun 15 bölüm (2-16)
2012–2013 Kuzey Güney Aynur 24 bölüm (57–80)
2013 Saklı Kalan Nevin Cevher 3 bölüm (1–3)
2014 Burada Laf Çok Kendisi Konuk
2014–2015 Kiraz Mevsimi Önem Dinçer 59 bölüm (1–59)
2016 Arkadaşlar İyidir Candan Subaşı 10 bölüm (1–10)
2017–2019 İstanbullu Gelin Senem 87 bölüm (1–87)
2018-2019 Bizim Hikaye Hayat Aslısu
2020–2021 Sen Çal Kapımı Aydan Bolat 52 bölüm (1-52)
2021 Memet Özer ile Mutfakta Kendisi Konuk (346. bölüm)
2021 Evlilik Hakkında Her Şey Süreyya Konuk Oyuncu (1. bölüm, 4. bölüm-)
Tiyatro
Yıl Yapım Notlar
1988 İstanbul'u Satıyorum Ferhan Şensoy - Ortaoyuncular
1990 Soyut Padişah Ferhan Şensoy - Ortaoyuncular
1996 Arapsaçı Georges Feydeau - Dormen Tiyatrosu
1997 Otogargara Yılmaz Erdoğan - BKM
1998 Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? Yılmaz Erdoğan - BKM
2001 Bana Bir Şeyhler Oluyor Yılmaz Erdoğan - BKM
Tatlı Kaçık John Fatrick
2011 Paçi Burak Akyüz - İstanbul Halk Tiyatrosu
2013 Nafile Dünya Emre Kınay - Duru Tiyatro
2014 2'si 1 Arada Ahmet Kazanbal - Gate Production
2020 Anlaşılmaz Konuşmalar