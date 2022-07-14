Neslihan Yeldan kimdir? Neslihan Yeldan kaç yaşında ve nereli? Neslihan Yeldan biyografisi!

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NESLİHAN YELDAN KİMDİR?

Neslihan Yeldan (d. 25 Şubat 1969, İstanbul), Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı. Neslihan Yeldan, 25 Şubat 1969 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1987 yılında Ortaoyuncular topluluğunda sanat yaşamına başladı. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. 2007 yılında Leo James Felix Pollock ile evlendi ve bir erkek çocuğu sahibi oldu. 2019 yılında Leo James Felix Pollock ile boşandı.

Filmografi

Yıl Yapım Rol Notlar

1998 Kaçıklık Diploması

2003 Kaçıklık Diploması

2005 Organize İşler Lalezar

2006 Kabuslar Evi: Onlara Dokunmak Yunus'un patronu

2011 Vücut Meltem

2014 Karınca Kapanı Münevver Sarıselimoğlu

2016 Deliormanlı Ümit Hanım

Televizyon

Yıl Yapım Rol Notlar

1993 Yaz Evi Alev

1996 Tatlı Kaçıklar Serap

1997, 2006 Bir Demet Tiyatro Füreyya İşbilir

1998 Tele Dadı

2000 Kırık Zar

2000 Güneş Yanıkları

2002 Vaka-i Zaptiye Saadet

2003 Yuvam Yıkılmasın Derya

2003 Şapkadan Babam Çıktı

2004 Sahra Nil

2004 Dişi Kuş

2004 Her Şey Yolunda

2006 Sahte Prenses Vicdan

2008 Peri Masalı Pamira

2010–2011 Dürüye'nin Güğümleri Hakime Handan

2010 Kavak Yelleri Nur

2011-2012 Bir Kadın Tanıdım Füsun 15 bölüm (2-16)

2012–2013 Kuzey Güney Aynur 24 bölüm (57–80)

2013 Saklı Kalan Nevin Cevher 3 bölüm (1–3)

2014 Burada Laf Çok Kendisi Konuk

2014–2015 Kiraz Mevsimi Önem Dinçer 59 bölüm (1–59)

2016 Arkadaşlar İyidir Candan Subaşı 10 bölüm (1–10)

2017–2019 İstanbullu Gelin Senem 87 bölüm (1–87)

2018-2019 Bizim Hikaye Hayat Aslısu

2020–2021 Sen Çal Kapımı Aydan Bolat 52 bölüm (1-52)

2021 Memet Özer ile Mutfakta Kendisi Konuk (346. bölüm)

2021 Evlilik Hakkında Her Şey Süreyya Konuk Oyuncu (1. bölüm, 4. bölüm-)

Tiyatro

Yıl Yapım Notlar

1988 İstanbul'u Satıyorum Ferhan Şensoy - Ortaoyuncular

1990 Soyut Padişah Ferhan Şensoy - Ortaoyuncular

1996 Arapsaçı Georges Feydeau - Dormen Tiyatrosu

1997 Otogargara Yılmaz Erdoğan - BKM

1998 Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? Yılmaz Erdoğan - BKM

2001 Bana Bir Şeyhler Oluyor Yılmaz Erdoğan - BKM

Tatlı Kaçık John Fatrick

2011 Paçi Burak Akyüz - İstanbul Halk Tiyatrosu

2013 Nafile Dünya Emre Kınay - Duru Tiyatro

2014 2'si 1 Arada Ahmet Kazanbal - Gate Production

2020 Anlaşılmaz Konuşmalar