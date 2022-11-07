Neslihan Yargıcı'nın kim olduğu merak ediliyor. Arama motorlarında Neslihan Yargıcı kimdir? sorusu aratılıyor. Peki, Neslihan Yargıcı kimdir? Neslihan Yargıcı kaç yaşında, nereli? Neslihan Yargıcı hayatı ve biyografisi!

Neslihan Yargıcı kaç yaşında, nereli? sorusu gündemde yer alıyor. Arama motorlarında Neslihan Yargıcı hakkında merak edilenler aratılıyor. Bunlardan bir tanesi de Neslihan Yargıcı kimdir? sorusu oluyor. Peki, Neslihan Yargıcı kimdir? Neslihan Yargıcı kaç yaşında, nereli? Neslihan Yargıcı hayatı ve biyografisi! İşte merak edilenler...

NESLİHAN YARGICI KİMDİR?

Neslihan Yargıcı, (d. 12 Aralık 1952), Türk moda tasarımcısı. İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde tüm ailenin bir arada oturduğu, leylak, manolya, hanımeli kokan ve kocaman bahçeli bir konağın tek çocuğuydu. Kendisi gibi tüm aile fertleri 7 nesil bu evde büyümüşlerdi. Böyle bir ortamdabüyümek, yaşamını, hayata bakış açısını ve çalışmalarını etkilemişti.

Zeynep Kamil Hastanesi'nde dünyaya merhaba dediğinde; her Zeynep Kamil'de doğan kız çocuk gibi bir adı da 'Zeynep' olmuştu.

Kumaş parçalarına sarınıp, tiyatro, taklit, defile ve yaramazlıklarla geçen senelerden sonra Barbaros İlkokulu'na başladı. Okula başladığı yıl, İstanbul Belediye Konservatuvarı keman bölümüne girdi ve ilkokulu süresince 5 yıl eğitim gördü.

İlkokulunun bitmesiyle babasının da okumuş olduğu, Saint Benoit Fransız okulunu kazandı ve böylece Fransızca eğitimi almaya başladı.

Bir yandan, İstanbul Sağlık Müdürlüğü yapmış olan dedesi Dr. Faik Yargıcı, Türkiye'de ilk dispanseri kurduğundan dolayı -Beşiktaş Dr. Faik Yargıcı Dispanseri- torununun da doktor olmasını istiyordu. Diğer yandan babası ise, konservatuvara devam edip, şan dersleri de almasını istiyordu. Ritim duygusuna ve sağlam bir müzik kulağına sahip olmasına rağmen devam etmek istemeyince babası gazetecilik okumasını teklif etti.

Ancak tüm bu önerilere rağmen O; bilmediği ve ona cazip gelen, büyülü moda dünyasına doğru emin adımlarla ilerlemeyi tercih edecekti çünkü devamlı modeller hayal ediyor ve çiziyordu.