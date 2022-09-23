Neslihan Yargıcı kimdir? Neslihan Yargıcı kaç yaşında, nereli? Neslihan Yargıcı neden gözlük takıyor?

Modacı Neslihan Yargıcı kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Yaptığı tasarımlarla sayesinde gündeme gelen Neslihan Yargıcı kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Neslihan Yargıcı kimdir? Neslihan Yargıcı kaç yaşında, nereli?

Neslihan Yargıcı 2 Aralık 1952 tarihinde dünyaya gelmiştir. Yaptığı tasarımlarla ve değişik tarzıyla adından söz ettiren Neslihan Yargıcı kimdir, kaç yaşında ve Instagram hesabı nedir araştırılıyor. Neslihan Yargıcı kimdir? Neslihan Yargıcı kaç yaşında, nereli? Neslihan Yargıcı biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

NESLİHAN YARGICI KİMDİR?

Neslihan Yargıcı, 12 Aralık 1952 tarihinde dünyaya gelmiştir.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde tüm ailenin bir arada oturduğu, leylak, manolya, hanımeli kokan ve kocaman bahçeli bir konağın tek çocuğuydu. Kendisi gibi tüm aile fertleri 7 nesil bu evde büyümüşlerdi. Böyle bir ortamda büyümek, yaşamını, hayata bakış açısını ve çalışmalarını etkilemişti.

Kumaş parçalarına sarınıp, tiyatro, taklit, defile ve yaramazlıklarla geçen senelerden sonra Barbaros İlkokulu'na başladı. Okula başladığı yıl, İstanbul Belediye Konservatuvarı keman bölümüne girdi ve ilkokulu süresince 5 yıl eğitim gördü.

İlkokulunun bitmesiyle babasının da okumuş olduğu, Saint Benoit Fransız okulunu kazandı ve böylece Fransızca eğitimi almaya başladı.

Bir yandan, İstanbul Sağlık Müdürlüğü yapmış olan dedesi Dr. Faik Yargıcı, Türkiye de ilk dispanseri kurduğundan dolayı -Beşiktaş Dr. Faik Yargıcı Dispanseri- torununun da doktor olmasını istiyordu. Diğer yandan babası ise, konservatuvara devam edip, şan dersleri de almasını arzu ediyordu. Ritim duygusuna ve sağlam bir müzik kulağına sahip olmasına rağmen devam etmek istemeyince babası gazetecilik okumasını teklif etti.

Ancak tüm bu önerilere rağmen O; bilmediği ve ona cazip gelen, büyülü moda dünyasına doğru emin adımlarla ilerlemeyi tercih edecekti çünkü devamlı modeller hayal ediyor ve çiziyordu.

Orta ve Lise eğitimi boyunca almış olduğu Fransızca eğitiminin ardından "İstanbul bana dar geliyor, kimse Fransızca konuşmuyor, İngilizce öğrenmek istiyorum" diyerek Londra yollarına koyuldu.

Aradan geçen 2 yıl sonra, babası Kasım Yargıcı'nın Milliyet Gazetesi Londra muhabiri olması, oradaki yaşamını devam ettirmesine neden olur ancak bu sefer de, Londra dar gelmeye başlar. 1970'li yıllarda Paris daha hareketlidir. Fransızca da bildiğine göre, hemen Paris de bir moda okuluna kayıt olur. ESMOD moda okulunda 3 yıl boyunca modelist ve stilist eğitimi görür.

Okulun ardından Türkiye'ye döndüğü bir dönemde aklı sinema ve tiyatrodaydı. Columbia Pictures yapımı Tony Curtis, Charles Bronson, gibi ünlülerin yer aldığı ve Türkiye'de çekilen bir filmde minik bir rol aldı. Daha sonra Kadir İnanır ile bir başka filmde oynadı. Fakat Paris ve moda ağır basınca, Paris'te yaşamaya karar verdi.

İlk defilesi 1983 yılında Paris'te yaptığı deri ve güderi abiye giysilerden oluşmaktaydı. Paris'te ilk defa, deriden uzun elbise koleksiyonu ile dikkatleri üzerine çekti. İstanbul'da yaptığı ilk defilesi Vizon Show organizasyonunda gerçekleştirildi. Podyumda Ramazan davulu eşliğinde gerçekleşen Vizon Show'un teması; kara çarşafın gece kıyafetine dönüşmesi gibi son derece iddialıydı ve 1 sene sonra başka bir Vizon Show organizasyonunda Neslihan Yargıcı mevlevi giysilerinden esinlenerek podyumda canlı müzik ney ve kudüm eşliğinde aynı zamanda Mevlevi giysilerinden esinlenerek bir ilke daha imza atmıştı. Tiyatroya olan tutkusu onu, yeni bir tarzda defile sunmaya yöneltti. Tiyatro-Miyatro Defile-Mefile Ferhan Şensoy Küçük Sahne'de, hem oynadı, hem modellerini sundu.

Babasının vefatından ardından, onun buharlı tren merakından esinlenerek, onun anısına Haydarpaşa Garı'nda hafızalara kazınan bir defile yaptı.

Ve takip eden zaman içerisinde;

İhracatçılar Birliği ile Türkiye'yi temsilen New York, Tokyo, Johannesburg, Atina, Tel Aviv, Bakü, Münih, Dubai, Düsseldorf ve Osaka'da defilelere katıldı.

1990 ve 1992'de Hey Girl dergisi tarafından yılın modacısı seçildi. Gelişim Yayınları'nda çalıştı. Kadınca dergisinde yurt içi, yurt dışı çeşitli röportajlar yaptı. İlk moda dergisini çıkarttı "Kadınca Moda" Vizon dergisinde uzun zaman moda editörlüğü yaptı.

Dergilerde hazırladığı baştan yarat fotoğraflarını televizyona taşıdı. Formatı kendine ait olan "Baştan Yarat" programı çok beğenildi ve yıllarca TV 'de izlenilen moda programlarının da temelini oluşturdu.[3]

1993'te Kanal 6 da "İşte Müzik İşte Eğlence" programında konuklarını ağırlamaya başladı, bir yandan da "Dükkân-Dükkân" adlı mağazaları oldukça sükse yaparak şubeleri İzmir, Mersin, Bursa, Antalya yayılmaya devam etti.

Giysileri: Avangard klasik, en sevdikleri arasında ceketler, yarı abiye elbiseler, beyaz gömlekler yer alıyordu. Kadınsı ama maskülen çizgiler ile dişiliği gizli ve ikinci planda tutarak kendine güvenen akıllı seksi kadın O'nun tarzıydı.

Tercih ettiği kumaşlar kadife, gabardin, şifon ve jarse olurken en sevdiği aksesuarları şapkalar, eldivenler, inci takıları ve siyah çoraplarıydı.

Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Arkadaşım Şeytan" adlı filmin[4], Haldun Dormen tarafından sahnelenen "Her Evde Hır Var" oyununun, Yılmaz Erdoğan'ın ilk oyunu "Oto Gargara"nın kostümlerini hazırladı. Hülya Avşar'ın "Ziyaret"adlı filminde kullandığı giysi ve aksesuarlarda da onun imzası vardı.

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü için sporcu kafile giysilerini hazırladı ve Atina'da gerçekleşen 11. Akdeniz Olimpiyat Oyunları sporcu giysilerindeki başarısından dolayı İcra Komitesi Başkanı Tevfik Sarpkaya tarafından teşekkür belgesi verildi.

Polis giysileri tasarımları, motorlu araç kullanan polislerin yani "Yunus"ların giysilerinin tasarımlarını ve Trafik Polislerinin giydiği yağmurlukların tasarımlarını yaptı.

Rothmans, Marlboro, Dunhill sigaraları promosyon giysileri tasarımlarında da onun çizgileri yer aldı.

Türkiye'deki ilk profesyonel imaj çalışmalarını başlatan isim olan Neslihan Yargıcı, Seden Gürel'i "Beyaz Şapkalı Kız"olarak akıllara kazırken, çocuklar için hazırlanmış o dönemde popüler olan Seden Gürel'in söylediği "Bum Bum" adlı şarkısının klibinde çocuklara imaj ve klibin görsel yönetmenliğini de yapmıştır. İmaj kelimesini sanat dünyası ile buluşturan Neslihan Yargıcı, Deniz Çelik'e imajının bir parçası olarak Bendeniz ismini vermiştir ve kendisine tasarladığı farklı kıyafetlerle "Abajur Kız" olarak tanınmasını ve akıllarda yer etmesini sağlamıştır.

Sanat dünyasının önemli isimlerinden olan Sezen Aksu'nun bir döneme damgasını vuran stil ve imaj çalışmalarını gerçekleştiren Neslihan Yargıcı aynı zamanda birlikte hazırladıkları "Oba Show"da Harun Kolçak, Aykut Gürel, Onno Tunç, Uğur Yücel gibi döneme damgasını vuran isimlerle Türkiye'de yeni bir konsept olan şov programını gerçekleştirdiler. İzmir Mogambo'da ve daha sonra Efendi gece kulübünde beraber sahne alarak Türkiye'de ses getiren şovlara imza atmışlardır.

Sayısız reklam filminde oynadı, bazıları; Vog Bali çorapları, Pirelli, Pereja Kolonya, Mintax, Eros, Tuborg, Efes Pilsen, Milliyet gazetesi promosyon çekimi, Pierre Balmain vs.

Moda dünyasına profesyonel olarak adım atmadan önce Vakko, Zeki Triko, Vural Gökçaylı, defilelerine çıktı. Ayrıca kendi defilelerinde podyuma çıkması ve kendi kreasyonlarına fotomodellik yapması ile de bilinir.

1998-2012 yılları arasında AR-SE Moda Okulu'nun ortağı olarak eğitim verdi.

2012 yılında "Med Yapım"ın hazırladığı bir TV Show'u olan Buz Pateni yarışmasında yer aldı. Yarışma hazırlıkları sırasında öğrendiği buz pateni de tutkuları arasına girdi.

Bir dönem gündüz kuşağı programıolan TV Show'u "İşte Benim Stilim"de, jüri koltuğuna oturmuştur.