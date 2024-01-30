Neslihan Köse kimdir? 22 yıl sonra bitkisel hayattan uyanan Neslihan Köse kaç yaşında?

Neslihan Köse kimdir sorusu gündeme gelirken, 22 yıl sonra bitkisel hayattan uyanan Neslihan Köse kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Bursa'da 22 yıl önce bitkisel hayata giren 42 yaşındaki Neslihan Köse, annesi Hale Kabacaoğlu'nun (69) özverili çabaları ve uygulanan tedavilerle hayata döndü. Neslihan Köse kimdir? Detaylar haberimizdedir…

NESLİHAN KÖSE BİTKİSEL HAYATA NASIL GİRDİ?

Üroloji Uzmanı Ahmet Köse ve Radyoloji Uzmanı Hale Kabacaoğlu'nun tek çocuğu olan Neslihan Köse, 2001 senesinde Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü'nün 2. sınıf öğrencisiyken, yılbaşı tatili için Bursa'daki ailesinin yanına ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında banyoya giren Neslihan, uzun süre çıkmayınca endişelenen annesi Dr. Hale Kabacaoğlu tarafından bulundu.

Kabacaoğlu, kızını yerde hareketsiz bir halde bulduğunda hemen harekete geçerek, Neslihan'ın durmuş kalbini kendi uyguladığı kalp masajıyla tekrar çalıştırdı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Neslihan Köse, karbonmonoksit zehirlenmesi sebebiyle komaya girdi ve önce Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, ardından o dönemde adı GATA olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Neslihan, tedavi sürecinin bir bölümünü geçirdiği hastaneden sonra annesinin kararıyla Ankara Bilkent TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'ne sevk edildi.

Bitkisel hayattaki kızı için mücadele eden aile, Neslihan'a Mozart'ın melodilerini dinletip, kitap okuyarak ve hikayeler anlatarak sevgi ve ilgi dolu bir ortam yaratmıştı. Geceleri düşmemesi için elini kelepçeyle bağlayan annesi, Neslihan'ın yanından bir an olsun ayrılmamıştı. Uzun bir tedavi sürecinin ardından Neslihan, hafızasını kaybetmiş bir şekilde gözlerini açtı ve ailesiyle birlikte geçirdiği zorlu sürecin ardından hastaneden taburcu oldu.

NESLİHAN KÖSE KİMDİR?

Bursa'da 22 yıl önce bitkisel hayata giren 42 yaşındaki Neslihan Köse, annesi Hale Kabacaoğlu'nun 69 yaşındaki annesi Hale Kabacaoğlu'nun özverili çabaları ve uygulanan tedavilerle hayata geri döndü.

2001 yılında Neslihan'ı banyoda hayatını kaybetmiş olarak bulan ve kızının göz bebeklerinde 15 gün boyunca ışık refleksi olmadığını ifade eden Hale Kabacaoğlu, kayıtlara ölü olarak geçmesine rağmen umudunu hiç kaybetmemişti. Hale Kabacaoğlu, "İlk doğurduğum çocuk normal bir çocuktu. 19 yaşına kadar normaldi. Kıyametten sonra, ben her şeyi yeni doğmuş gibi öğretirim diye düşünürken, işin o kadar kolay olmadığını anladım. Çünkü normal bir insan beynine bazı şeyler öğretmek çok kolay ama bütün hatları kopmuş, kesilmiş, nöronları olmayan bir beyine bazı şeyleri öğretmek çok çok zor. Defalarca tekrarlaya tekrarlaya yer etmesini sağlıyorsunuz. Bir tuvalet eğitimi için 6 ay ben banyoda hayatımı geçirdim. Dil felcini çözmek için 1 hafta boyunca sabah 8'den gece 12'ye kadar sürekli sayı saydırttım. Çok büyük bir mücadele, çok büyük bir azim ve evet çok büyük bir sabır. Neslihan için diyorlar ki, 'En büyük avantajın annenin Hale Hanım olması.' Ben bütün hepsini Neslihan'da kullandım. Doktorluğumu da anneliğimi de sağlık personelliğimi de hepsini" dedi.