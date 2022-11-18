İşte Benim Stilim programında yer aldığı dönemlerde isminden sıklıkla bahsettiren Neslihan Doğrusöz'ün hayatı merak ediliyor. Cinsiyet değiştirmesi ile gündem olan Neslihan Doğrusöz kimdir? Neslihan Doğrusöz kaç yaşında, nereli? Neslihan Doğrusöz hayatı ve biyografisi!

Neslihan Doğrusöz kimdir? sorusu merak ediliyor. Moda yarışmasında tanınan isim, cinsiyet değiştirmesiyle gündemde yer aldı. Merak edilenler arasında ise Neslihan Doğrusöz kimdir? Neslihan Doğrusöz kaç yaşında, nereli? soruları yer alıyor. Neslihan Doğrusöz hayatı ve biyografisi!

NESLİHAN DOĞRUSÖZ KİMDİR?

1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Neslihan Doğrusöz İşte Benim Stilim yarışma programının 7. sezonunda yarışmaya katılan isimler arasında yer aldı.

İlginç tarzı, dövmeleri ve iddialı açıklamaları ile yarışmaya damga vurdu. Moda ile ilgilenen Neslihan Doğrusöz, moda sektöründe Marie Claire, Elle ve Vogue gibi önemli dergilerde yer almıştır.

Günümüzde reklam çekimlerinde styling danışmanlığı yaparak iş hayatını sürdürmektedir.

Son dönemde ise özellikle sosyal medya ve magazin dünyasında yer alan resimleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Neslihan Doğrusöz'ün boyu 1.70 cm'dir.

Neslihan Doğrusöz'ün son hali ise şöyle;