Ünlü voleybolcu Neslihan Demir, voleybol kariyerine neden son verdiği araştırılmaktadır. Neslihan Demir ne iş yapıyor merak konusu oldu. Peki, Neslihan Demir voleybolu neden bıraktı? Neslihan Demir ne iş yapıyor? İşte detaylar...

Neslihan Demir, uzun yıllar boyunca Türk voleyboluna hizmet etmiş ve birçok başarıya imza atmış bir sporcudur. Eski milli voleybolcu şu anda ne iş yapıyor araştırılmaktadır. Neslihan Demir voleybolu neden bıraktı merak konusu oldu. Peki, Neslihan Demir voleybolu neden bıraktı? Neslihan Demir ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde...

NESLİHAN DEMİR KİMDİR?

Voleybola 1995 yılında Eskişehir DSİ'de başladı. 14 yaşında iken, ilk transferini yaptı ve Yeşilyurt Spor Kulübü'nde oynamaya başladı. Yeşilyurt'ta 4 sene forma giydikten sonra 2002'de transfer olduğu VakıfBank'ta oynarken yıldızı parladı. Bu kulüp altında 2 şampiyonluk, 1 Top Teams Cup kazandıktan ve 2006 yılında Cannes'da duzenlenen Indesit Şampiyonlar Ligi Final Four'unda forma giydi.

2006-2007 sezonunda İspanya'nın Spar Tenerife Marichal takımıyla 4 senelik anlaşma imzaladı. Spar Tenerife takımıyla yaptığı 4 senelik anlaşma sonrasında, bu kulüp takımıyla çıktığı ilk maçta 34 sayı ile oynamasından sonra, Spar Tenerife takımının taraftarları Neslihan'a; "Demir Yumruk" lakabını takmışlardır. Dünyada Neslihan için kullanılan bazı lakaplar ise şöyledir: "Voleybolun Messi'si, Demir Lady, Çekiç..." Türkiye'de ise Neslihan'a "Türk Voleybolunun Demir Lady'si" denir.

Neslihan Demir, 2008-2010 yılları arasında eski takımı olan VakıfBank takımında forma giydikten sonra, 2010-11 sezonu için Eczacıbaşı ile anlaşmaya vardı ve 7 sezon forma giydi. 2017 yılında Galatasaray ile sözleşme imzalamıştır. 6 Mayıs 2018 tarihinde Galatasaray forması altında aktif voleybol kariyerini sonlandırmıştı.

NESLİHAN DEMİR NE İŞ YAPIYOR?

Günümüzde voleybolculuk döneminde 6 sezon formasını giydiği VakıfBank'ta genel menajerlik yapmaktadır.