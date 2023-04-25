Gecenin Ucunda dizisinde eşi Neslihan Atagül ile birlikte başrolde yer alan Kadir Doğulu'nun eğlence mekanında bir kadınla dans ettiği görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada gündem olan görüntüler sonrasında ünlü çiftin ilişkisi merak konusu oldu. Peki, Neslihan Atagül Kadir Doğulu ayrıldı mı? Kadir Doğulu VİDEO nedir? Kadir Doğulu Neslihan Atagül boşanıyor mu? İşte detaylar...

Bu görüntü yuva yıkar! Kadir Doğulu'nun bir kadınla sarmaş dolaş görüntüleri çıktı

2016 yılında nikah masasına oturan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çiftinin ilişkileri araştırılan konular arasında yer alıyor. Kadir Doğulu'nun eğlence mekanında bir kadınla dans ettiği görüntüler ortaya çıkmasının ardından çiftin boşanıp boşanmayacağı merak konusu oldu. Peki, Neslihan Atagül Kadir Doğulu ayrıldı mı? Kadir Doğulu VİDEO nedir? Kadir Doğulu Neslihan Atagül boşanıyor mu? Detaylar haberimizde...

NESLİHAN ATAGÜL KADİR DOĞULU AYRILDI MI?

Ünlü oyuncu Kadir Doğulu arkadaşlarıyla birlikte eğlenmeye çıktı. Gecenin ilerleyen saatlerinde bir kadınla yakın temasta bulunan Kadir Doğulu'nun keyifli anları çevredekiler tarafından kayıt altına alındı. Oyuncu Neslihan Atagül ile mutlu bir evlilik sürdüren Doğulu'nun videosu kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.