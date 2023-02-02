2019 yılında maalesef kanserden kaybettiğimiz Neslican'ın mücadelesini konu edinen 'Demir Kadın: Neslican' filmi geçtiğimiz gün vizyona girdi. Film ile tekra gündem olan Neslican Tay hakkına Neslican Tay öldü mü? Neslican Tay ne zaman, nerede öldü gibi konular araştırıldı.

Neslican Tay, hayata tutunma mücadelesiyle tüm Türkiye'yi kendisine hayran bırakan isimlerden biri olmuştu. 2019 yılında maalesef kanserden kaybettiğimiz Neslican'ın mücadelesini konu edinen 'Demir Kadın: Neslican' filmi geçtiğimiz gün vizyona girdi. NEslican hakkında araştırmalar artarken Neslican Tay öldü mü? Neslican Tay ne zaman, nerede öldü, merak edildi.

NESLİCAN TAY NE ZAMAN, NEREDE ÖLDÜ?

Neslican Tay, bir süre yoğun bakımda tedavi görmüş ve bu amansız hastalığa 4. kez yakalanmıştı.

Ölümüyle herkesi derin bir üzüntüye boğan Neslican Tay'ı Türkiye, kanserle mücadele sürecinde yayınladığı hayat dolu videolarla tanıdı.

Neslican 20 Eylül 2019, Medipol Mega Üniversite Hastanesi'inde hayata gözlerini yumdu.