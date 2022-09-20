Geçtiğimiz senelerde sosyal medya aracılığı ile tanıdığımız genç güzel Neslican Tay kanser hastasıydı. Kanser hastalığı nedeniyle aramızdan ayrılan Neslican Tay'ın kim olduğu merak ediliyor. Neslican Tay ne zaman öldü? Neslican Tay neden öldü? Neslican Tay kimdir?

Herkesin gönlünde taht kuran, sevilen isim Neslican Tay'ın ölümü herkesi etkiledi. Sevenlerini üzen haberi alanlar adeta yıkıldı. Vatandaşlar ise Neslican Tay neden öldü? Neslican Tay ne zaman öldü? Gibi soruları araştırıyor. Üç kere kanseri yenen Neslican Tay, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla geniş kesimleri etkilemeyi başardı. En son yakalandığı kansere yenik düşen ve sevenlerini hüzne boğan Neslican Tay hakkında Neslican Tay kimdir, ne zaman öldü? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, Neslican Tay ne zaman öldü? Neslican Tay neden öldü? Neslican Tay kimdir?

NESLİCAN TAY NEDEN ÖLDÜ?

Temmuz 2017'de bacağındaki tümörden dolayı bacağı kesildi. Bacağını kaybetmesine rağmen mücadelesini bırakmayan Neslican Tay'ın "Ben Bir Bacaktan İbaret Değilim" sloganıyla yaptığı TED konuşmasından sonra tanınırlığı arttı. YouTube kanalı 800.000'den fazla takipçiye ulaştı. 20 Eylül 2019'da malign mezenkimal tümör sebebiyle hayatını kaybetti. Cenazesi Rize'ye defnedildi.

NESLİCAN TAY KİMDİR?

Neslican Tay, 14 Mart 1998 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Üç kez kanseri yenen Tay, sosyal medya üzerinde yaptığı yaşama azmi temalı paylaşımlarla tanınıyordu. Bu paylaşımlar pek çok kişiye ilham olmuştur. Neslican Tay Rizeli bir anne ve Manisalı bir babanın çocuğu olarak 1998'de Bursa'da dünyaya geldi. Liseye kadar olan eğitimini Rize'de tamamladıktan sonra üniversite sınavına 2 hafta kala kanser olduğunu öğrendi ve eğitimine ara verdi.

14 Ağustos 2017'de sosyal medya üzerinden hastalığıyla ilgili gelişmeleri anlatmaya başladı. Bir yıl sonra Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji bölümünü kazandı. Temmuz 2017'de bacağındaki tümörden dolayı bacağı kesildi.

Ben Bir Bacaktan İbaret Değilim sloganıyla yaptığı TED konuşmasından sonra tanınırlığı arttı. YouTube kanalı 800.000'den fazla takipçiye ulaştı. 20 Eylül 2019'da malign mezenşimal tümör sebebiyle hayatını kaybetti. Cenazesi Rize'ye defnedildi. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

MALIGN MEZENKİMAL TÜMÖR NEDİR?

Mezenkimal tümörler, genellikle köken aldıkları başka bölgelerdeki mezenkimal tümörleri taklit etme eğilimindedirler. Ancak boyutları, hastanın yaşı ve tümörün yerleştiği yere göre semptomları değişebilmektedir. Tümörlerin klinik davranışı diğer sarkomlarda olduğu gibi çoğu zaman agresiftir.

NESLİCAN TAY FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Neslican Tay'ın hayatını konu alan Demir Kadın Neslican isimli filmin çekimlerine 14 Mart 2021'de başlandı. Demir Kadın Neslican Tay filminin 2022 Ocak ayında vizyona girmesi bekleniyor.