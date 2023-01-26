Neslican Tay filmi ne zaman yayınlanacak? Demir Kadın: Neslican filmi vizyon tarihi ne?
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Yaşam öyküsü ile milyonlara ilham olan Neslican Tay'ın yaşam öyküsünü anlatan 'Demir Kadın: Neslican filmi için geri sayım başladı. Demir Kadın Neslican filminin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, Neslican Tay filmi ne zaman yayınlanacak? Demir Kadın: Neslican filmi vizyon tarihi ne? İşte detaylar...
Yaşama tutunma mücadelesi ve daima korumayı başardığı pozitif duruşuyla milyonlara umut olan Neslican Tay'ın hayatını anlatan "Demir Kadın: Neslican" filminin merakla bekleniyor. Neslican Tay'ın filminin ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Neslican Tay filmi ne zaman yayınlanacak? Demir Kadın: Neslican filmi vizyon tarihi ne? Detaylar haberimizde...
DEMİR KADIN: NESLİCAN FİLMİ OYUNCU KADROSU!
'Demir Kadın Neslican' filminin kadrosunda Deniz Uğur, Mesut Akusta, Naz Çağla Irmak, Zeynep Elçin, Ahmet Haktan Zavlak, İlker Aksum, Özge Sezince, Şeyma Peçe, Hasan Denizyaran, Cansu Fırıncı, Yurdaer Okur, Meral Çetinkaya, Sedef Şahin, Nisa Sofiya Aksongur yer alıyor.
NESLİCAN TAY FİLMİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Senaryosunu Nalan Merter Savaş'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Bakar'ın üstlendiği Naz Çağla Irmak'ın başrolünü oynadığı film, 27 Ocak'ta vizyona girecek.