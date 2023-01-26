Neslican Tay filmi ne zaman yayınlanacak? Demir Kadın: Neslican filmi vizyon tarihi ne?

Yaşam öyküsü ile milyonlara ilham olan Neslican Tay'ın yaşam öyküsünü anlatan 'Demir Kadın: Neslican filmi için geri sayım başladı. Demir Kadın Neslican filminin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, Neslican Tay filmi ne zaman yayınlanacak? Demir Kadın: Neslican filmi vizyon tarihi ne? İşte detaylar...