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Nesli tükenmekte olan su samurları Silivri'de böyle görüntülendi

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Nesli tükenmekte olan su samurları Silivri'de böyle görüntülendi Nesli tükenmek üzere olan su samurları, Silivri sahilinde vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Nesli tükenmekte olan su samurları Silivri'de böyle görüntülendi

İSTANBUL - Nesli tükenmek üzere olan su samurları, Silivri sahilinde vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samuru, Silivri tarihi Mimarsinan Köprüsü mevkiisinde vatandaşlar tarafından görüntülendi. Gece geç saatlerde köprü altındaki sularda gezen su samurları, uzun süre yüzerek oyunlar oynadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yusuf Eker - Genel

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