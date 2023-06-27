Nesli tükenmekte olan kaplumbağaların yuvalama alanı olan çardak kentte yaşayanlar güneş panelleri bağladı

Antalya'da, nesli tükenmekte olan deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olan Kumköy sahilindeki çardaklara yıkım kararı verilmesine rağmen, barakalarda yaşayanlar güneş panelleri bağlayarak elektrik ihtiyaçlarını karşılamaya başladı. Kumköy Kültür Koruma Geliştirme ve Yaşatma Derneği Başkanı Abdullah Kaya'ya göre, Kurban Bayramı'nda 5 bin tatilci olacak ve barakalar günlük 250 ile 500 lira arasında kiralanıyor.

ANTALYA'da, 5 yıldızlı otellerin yanı başına kurulan, nesli tükenme tehlikesindeki deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olması nedeniyle verilen yıkım kararı defalarca ertelenen çardak kentte yaşayanlar, barakalarına güneş panelleri bağladı. İçinde marketin bulunduğu, bazılarının günlük olarak 250 ile 500 liraya kiraya verildiği çardak kentin 2 bin 500 olan nüfusunun Kurban Bayramı'nda 5 bine çıkacağı belirtildi.

Aksu'daki 1,5 kilometrelik Kumköy sahili, 2021 yılının Mart ayında Cumhurbaşkanı kararıyla 'nesli tükenme tehlikesindeki deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı' ilan edildi. Özellikle Aksu ve Serik ilçelerinde binlerce kişinin yaz tatilini geçirdiği ve sezon sonunda çöp birikintilerinin çirkin görüntü oluşturduğu Kumköy sahilindeki çardaklara ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca yıkım karar alınarak Aksu Belediyesi'ne gönderildi. Ancak farklı nedenlerle bu karar bir türlü hayata geçirelemedi.

Özellikle kışın fırtınadan zarar gören barakaların her yıl bakımının yapılması gerekiyor. Onarım için ayrılan ortalama bütçenin de 8 ile 20 bin lira arasında olduğu öğrenildi.