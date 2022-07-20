Kitap çalışmalarına devam eden Nesibe Aydın, 1998 yılında Ankara Kızılay'da Nesibe Aydın Dershanelerini kurmuştur. 2016-2017 yılları arasında ise kendi adını taşıyan okulu Konya ve Antalya'da açılmıştır. Peki, Nesibe Aydın kimdir? Nesibe Aydın kaç yaşında, nereli? Nesibe Aydın ne iş yapıyor? Nesibe Aydın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

NESİBE AYDIN KİMDİR?

Nesibe Aydın, lise matematik ve geometri öğretmenidir. Babasının görevi nedeni ile ilk, orta ve lise eğitimini Türkiye'nin birçok farklı ilinde tamamlamıştır. Gazi Üniversitesi Matematik Bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra özel sektörde lise matematik ve geometri öğretmenliği ile mesleğe başlamıştır.

1984 yılında eşi ile birlikte kitap çalışmaları için Aydın Yayınlarını kuran Nesibe Aydın'ın ilk kitabı öğrencilerin ve öğretmenlerin halen Yeşil Kitap olarak bildikleri Fen Liselerine Hazırlık kitabı, yaklaşık otuz yıl boyunca okullarda kaynak olarak okutulmuştur.

Kitap çalışmalarına devam eden Nesibe Aydın, 1998 yılında Ankara Kızılay'da Nesibe Aydın Dershanelerini kurmuştur. 2016-2017 yılları arasında ise kendi adını taşıyan okulu Konya ve Antalya'da açılmıştır.