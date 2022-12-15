Son zamanlarda gündemde yer alan Neşet Ertaş filminin yapımcısı, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bu nedenle Neşet Ertaş filmi yapımcısı kim? Sorusu sıklıkla araştırılıyor. Peki, Neşet Ertaş filmi yapımcısı kim? Neşet Ertaş filmini kim yapıyor? Neşet Ertaş filmi vizyona girecek mi? Neşet Ertaş filmi neden vizyona girmiyor?

Usta sanatçı Neşet Ertaş'ın hayatı film yapıldı. Ancak, Neşet Ertaş filmi vizyona girecek mi ve Neşet Ertaş filmi neden vizyona girmiyor soruları gündeme geliyor. Bu nedenle Neşet Ertaş filmi yapımcısı kim? Ve Neşet Ertaş filmini kim yapıyor? Soruları gündemde yer alıyor. Peki, Neşet Ertaş filmi yapımcısı kim? Neşet Ertaş filmini kim yapıyor? Neşet Ertaş filmi vizyona girecek mi? Neşet Ertaş filmi neden vizyona girmiyor?

NEŞET ERTAŞ FİLMİ YAPIMCISI KİM?

Garip Bülbül Neşet Ertaş filmi ne zaman vizyona gireceği konuşulurken, film hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Neşet Ertaş filminin yapımcısı Mustafa Uslu'dur. Yapımcı Uslu arasında yaşanan anlaşmazlıklar sonucunda olay mahkemeye taşındı. "Bozkırın tezenesi" olarak bilinen merhum Neşet Ertaş'ın hayatını anlatan 'Garip Bülbül' adlı filminin yayınlanmasına iki gün kala mahkemeden ret kararı geldi.