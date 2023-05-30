Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Neşe Erberk hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Neşe Erberk'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Neşe Erberk kimdir? Neşe Erberk kaç yaşında, nereli? Neşe Erberk hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Neşe Erberk hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Neşe Erberk'in hayatını araştırıyor. Peki, Neşe Erberk kimdir? Neşe Erberk kaç yaşında, nereli? Neşe Erberk hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

NEŞE ERBERK KİMDİR?

Neşe Erberk (d. 14 Ekim 1964, İstanbul), eski bir Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması katılımcısı, Miss Europe 1984 birincisi Avrupa Güzeli, manken, fotomodel ve iş insanı.

Robert Kolej'ini bitirmesinin ardından Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olan Erberk, 1983'te girdiği bir yarışmada Türkiye güzeli seçildi. Bir yandan eğitimini sürdürürken, diğer yandan da 1984'te Avrupa güzeli seçildi ve manken olarak mesleki yaşamına başladı. 1987 yılında kendi adına bir mankenlik, fotomodellik ajansı kurarak iş yaşamını sürdürdü. Kişiye özel ilk defile kendisi tarafından yaptırılarak mankenlik mesleği için önyargıların oluşmasına sebep olduğu öne sürülmüştür. Ayrıca bir dönem evlilik yaptığı Ayk Gurdikyan'dan; Alin, Selin ve Lara adlı üçüz çocukları olmuştur. Kendi adını verdiği mankenlik ajansını kurmuş ve podyumlara yeni yüzler kazandırmıştır.

Kızı Selin Erbek Gurdikyan, 2022 Miss Turkey üçüncüsü oldu.