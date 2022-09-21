Türkiye'de geniş bir kesim tarafından takip edilen Miss Turkey yarışmasında derecelendirmeler belli oldu. Selin Erberk Gurdikyan'ın üçüncü olması sonrasında annesi Neşe Erberk gündeme geldi. Peki, Neşe Erberk kimdir? Neşe Erberk kaç yaşında, nereli? Neşe Erberk Biyografisi!

NEŞE ERBERK KİMDİR?

Neşe Erberk 14 Ekim 1964 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Robert Kolej'ini bitirmesinin ardından Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olan Erberk, 1983'te girdiği bir yarışmada Türkiye güzeli seçildi. Bir yandan eğitimini sürdürürken, diğer yandan da 1984'te Avrupa güzeli seçildi ve manken olarak mesleki yaşamına başladı. 1987 yılında kendi adına bir mankenlik, fotomodellik ajansı kurarak iş yaşamını sürdürdü. Kişiye özel ilk defile kendisi tarafından yaptırılarak mankenlik mesleği için önyargıların oluşmasına sebep olduğu öne sürülmüştür. Ayrıca bir dönem evlilik yaptığı Ayk Gurdikyan'dan; Alin, Selin ve Lara adlı üçüz çocukları olmuştur. Kendi adını verdiği mankenlik ajansını kurmuş ve podyumlara yeni yüzler kazandırmıştır.

Kızı Selin Erbek Gurdikyan, Miss Turkey üçüncüsü oldu.