Neşat Ertaş Gönül Dağı sözleri! Neşet Ertaş Gönül Dağı türküsünün sözleri nelerdir? Gönül Dağı türküsünün sözleri nelerdir?
'Yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy' hafızalara kazınan türkünün sözleri nelerdir? Kim yazmıştır? Gönül Dağı şiirinin tamamı nedir? Gönül Dağı türküsü sözleri nelerdir? Gönül Dağı türküsünün hikayesi nedir? İşte Neşat Ertaş Gönül Dağı sözleri haberimizde...
Neşat Ertaş Gönül Dağı sözleri merak ediliyor. 'Yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy' hafızalara kazınan türkünün sözleri nelerdir? Kim yazmıştır? Gönül Dağı şiirinin tamamı nedir? Gönül Dağı türküsü sözleri nelerdir? Gönül Dağı türküsünün hikayesi nedir? İşte detaylar haberimizde...
NEŞAT ERTAŞ-GÖNÜL DAĞI TÜRKÜSÜNÜN SÖZLERİ NELERDİR?
Gönül dağı yağmur yağmur boran olunca
Akar can özümden sel gizli gizli
Bir tenhada can cananı bulunca
Sinemi yaralar (yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy)
Dil gizli gizli
Dil gizli gizli
Sinemi yaralar (yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy)
Dil gizli gizli
Dil gizli gizli
Dost elinden gel olmazsa varılmaz
Rızasız bahçenin gülü derilmez
Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez
Gönülden gönüle gider (yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy)
Yol gizli gizli
Yol gizli gizli
Gönülden gönüle gider (yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy)
Yol gizli gizli
Yol gizli gizli
Seher vakti garip garip bülbül öterken
Kirpiklerin oku yar yar cana batarken
Cümle alem uykusunda yatarken
Kimseler görmeden (yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy)
Gel gizli gizli
Gel gizli gizli
Hoyratlar görmeden (yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy)
Gel gizli gizli
Gel gizli gizli
GÖNÜL DAĞI TÜRKÜSÜNÜN HİKAYESİ
Türküdeki "gönül dağı" tamlamasıyla Neşet Usta aslında "büyük üzüntü, acı" anlamına da gelen, "dağlamak" fiilinin isim hâlini aktarıyor. Gönülleri dağlayan bu türkü, aktardığımız anlam düşünülerek tekrar incelendiğinde taşlar yerine daha iyi oturuyor.
Neşet Ertaş, "Bir "dağ" var, bir de "dağ" var. Demiri kızdırırlar da derinin üstüne basarlar ya, işte o da "dağ"dır. Gonül de öyle dağlanıyor" diyerek türkünün adının gerçek manasını aktarmıştı.