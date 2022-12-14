Neşet Ertaş filminin ve fragmanın yayınlanmasına yasak getirildi

Neşet Ertaş'ın ailesinin avukatı Uğur Çapkın, 23 Aralık'ta vizyona girecek Neşet Ertaş filmi Garip Bülbül'ün yayınlanmasına yasak getirildiğini açıkladı. İstanbul Fikri Sınai Haklar Mahkemesi'nden film ile ilgili tedbir kararı çıktığını ifade eden Çapkın, "Filmin ve fragmanın yayınlanmasına yasak getirildi. Bundan böyle hiçbir ortamda film yayınlanamayacak" dedi.

"AİLENİN RIZASI OLMADAN FİLM YAPILMASINI HUKUK KABUL ETMEZ"

Kararın geç de olsa çıkmış olmasının memnuniyet verici olduğunu belirten Çapkın açıklamasında, "Ülkemizde hukukun var olduğu bir kez daha teyit edilmiş oldu. Bu dava esasen sadece Neşet Ertaş ve ailesini ilgilendiren bir dava değildi. Daha önce benzer davalar yaşandığını biliyoruz. Bu alışkanlığın artık sona erdirilmesi gerekiyor. Çünkü bu şekilde vefat etmiş büyüklerimizin, sanatçılarımızın veya siyaset büyüklerimizin bir şekilde ailelerinden izin almaksızın film yapılamayacağının artık altının çizilmesi gerekir. Dolayısıyla bu tedbir kararı bundan böyle yapılacak filmler için de örnek olacaktır. Ailesinin rızası olmadan film yapılmasını hukuk kabul etmez" diye konuştu.

Fragmanları yayınlanan Neşet Ertaş filmi, 23 Aralık tarihinde vizyona girecekti.

Garip Bülbül filminden bir kare

"NEŞET ERTAŞ KİTAP İÇİN İMZA VERİYOR, FİLM İÇİN DEĞİL"

2012 yılında hayata gözlerini yuman Neşet Ertaş'ın hayatını konu alan "Garip Bülbül Neşet Ertaş" filmiyle ilgili kasım ayında açıklama yapan ailenin avukatı, filmin çekilmesi için Ertaş'tan herhangi bir imza alınmadığını ve sanatçının yaşamadığı olayların anlatıldığını söylemişti.

Neşet Ertaş'ın vefatından 22 gün önce Erol Parlak'ın kitap için onay aldığı ile ilgili konuşan Çapkın, "Erol Parlak bir şekilde Neşet Ertaş'ın yanına giderek 'ben sizin eserlerinizi notaya almak istiyorum' diyor. Neşet Ertaş'ta Erol Parlak'ı notis olarak görüyor, Ertaş'ta bunun üzerine, 'Ben yaşlandım, benim eserlerimi benim gibi çalacak ve söyleyecek birileri olsun isterim, bunu yaparsan hoş olur' diyor. Toplamda 34 tane eserin notaya yazılması 5 yıl geçmesine rağmen bitmiyor. Fakat ne hikmetse Neşet Ertaş'ın vefatının ardından hem nota bitiyor hem de kitaba hayatı da ekleniyor. Neşet Ertaş'ın evine gidilerek iki tane imza alıyor. Neşet Ertaş'ın bütün eserleri kitapları çıktı alınmış, bu eserleri 25 yıl boyunca Erol Parlak hiçbir telif ödemeden kullanıyor. Bu iznin maddi karşılığı boğazdaki yalıdan daha fazla, Nota ile alınan imza iki cilt çıkarılıyor. Bu muvafakatların içinde dahi filme izin veren bir madde yok" demişti.