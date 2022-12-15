Nermin Abadan Unat kimdir? Nermin Abadan Unat kaç yaşında, kitapları nedir? Nermin Abadan Unat hayatı!

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NERMİN ABADAN UNAT KİMDİR?

Nermin Abadan Unat (d. 18 Eylül 1921, Viyana), Türk yazar, çevirmen, hukukçu, sosyolog, siyaset ve iletişim bilimci.

Türkiye'de iletişim bilimlerinin oluşumuna katkı veren öncü isimlerdendir. Public Opinion sözcüğünün Türkçe karşılığı olan Kamuoyu sözcüğünü Türkçeye kazandırmıştır. Ayrıca Public Relations teriminin Türkçe karşılığı Halkla Münasebetler (sonra Halkla İlişkiler olmuştur) sözcüğünü literatürde ilk kez kullanan kişi olarak bilinir.

İzmir Kız Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Nermin Abadan Unat, 1944 yılında girdiği Ulus gazetesinde 1950 yılına kadar çalıştı. Kazandığı bir bursla Amerika'ya giden Unat, Minnesota Üniversitesi'nde aldığı lisansüstü eğitimden sonra 1953 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde asistan olarak göreve başladı. Beş yıl sonra doçent, 1966 yılında da profesör oldu. Aynı fakültede "Siyasal davranış Enstitüsü"nü kuran Unat, yurt dışında birçok yerde çalışmalar yaptı. Yurt dışındaki göçmen Türk işçiler ve kadın sorunları konularıyla ağırlıklı olarak ilgilendi. Türk Toplumunda Kadın adlı kitabı, Almanca ve İngilizce dillerinde de yayımlandı.

Uluslararası Siyasi İlimler Derneği (IPSA) Başkan Yardımcılığı, Türk Sosyal Bilimler Derneği Başkanlığı, ve 1978'den itibaren Avrupa Konseyi'nin Kadın-Erkek Eşitlik Komisyonu Başkan Yardımcılığı gibi görevlerde bulundu. 1978 - 1980 yılları arasında Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk tarafından kontenjan senatörü olarak atanıp Cumhuriyet Senatosu'nda görev yapmıştır. 1989 yılında SBF'den emekli oldu. Eğitim alanına kattığı değer ile 2012 yılında Vehbi Koç Ödülü'ne layık görüldü.

Nermin Abadan Unat, Boğaziçi Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi'nin Kadın Araştırma Merkezi'nde ders vermektedir. Yurt dışındaki Türk işçiler konusunda yaptığı çalışmalar nedeniyle Almanya Devlet Başkanı'ndan liyakat nişanı alan Abadan Unat'ın; Almanca, İngilizce, Fransızca kitap ve makaleleri bulunmaktadır.