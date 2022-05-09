Nergis Nesrullayev sosyal medyada ve magazin gündeminde trend isim haline geldi. Peki Nergis Nesrullayeva kimdir? Nergis Nesrullayeva kaç yaşında, instagram hesabı ne?

NERGİS NESRULLAYEVA KİMDİR?

Nergis Nesrullayeva 7 Ekim 1997 tarihinde Moskova'da dünyaya geldi. Hakkında çok fazla bilgi bulunmayan Nergis Nesrullayeva, Best Model yarışmasında da yer almış ve ayrıca oyunculuk eğitimi almıştır. Nergis Nesrullayeva Best Model yarışmasına katılmıştır.

Afili Aşk ve Yasak Elma gibi dizilerde rol alan Nesrullayeva İşte Benim Stilim yarışmasına katılmıştır. Nergis Nesrullayeva ünlü mankenler ve modeller arasında yer alıyor. Pandemi döneminde oyunculuk eğitimi aldı.

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