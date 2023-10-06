Nergis Muhammedi kimdir, nereli? Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Nergis Muhammedi hayatı ve biyografisi!

Nergis Muhammedi, Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen bir isimdir. Hayatı ve biyografisi merak edilen Muhammedi, önemli başarılara imza atmış bir kişiliktir. Peki, Nergis Muhammedi kimdir, nereli? İşte detaylar...

2023 Nobel Barış Ödülü, kadın hakları çalışmalarından ötürü İranlı Nergis Muhammedi'ye verildi. Nobel Barış Ödülü gibi prestijli bir ödülü kazanmış olması, onu dünya çapında tanınan bir isim haline getirmiştir. Nereli olduğu ve hayat hikayesi hakkında detaylar, herkesin ilgisini çeken konular arasında yer alıyor. Nergis Muhammedi kimdir, nereli? İşte, Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Nergis Muhammedi hayatı ve biyografisi!

NERGİS MUHAMMEDİ KİMDİR?

İran'ın tanınan insan hakları aktivistlerinden biri olarak tanınan Muhammedi, kadın haklarının iyileştirilmesi ve idam cezasının kaldırılması için mücadele veriyordu. Tahran'daki Evin Cezaevi'nde tutulan Muhammedi'ye 12 yıl hapis cezası verilmişti. 2003 yılında Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Şirin Ebadi'nin yönettiği İnsan Hakları Savunucuları Merkezi'nin başkan yardımcısı olarak görev alan Muhammedi, 122 yıldır dağıtılan bu ödülleri kazanan 19. kadın oldu.

NERGİS MUHAMMEDİ NE KADAR ÖDÜL KAZANDI?

Ödül töreninin 10 Aralık'ta Norveç'in başkenti Oslo'da düzenleneceği açıklanırken, Muhammedi yaklaşık 1 milyon dolarlık ödülün de sahibi oldu.