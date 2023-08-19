Nereye yerleştim? YKS tercih sonucu hangi üniversiteye yerleştim?

Milyonlarca üniversiteli adayının merakla beklediği haber geldi. ÖSYM, 2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Öğrenciler acıkama sonrası Nereye yerleştim? YKS tercih sonucu hangi üniversiteye yerleştim merak etti.