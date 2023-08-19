Nereye yerleştim? YKS tercih sonucu hangi üniversiteye yerleştim?
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Milyonlarca üniversiteli adayının merakla beklediği haber geldi. ÖSYM, 2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Öğrenciler acıkama sonrası Nereye yerleştim? YKS tercih sonucu hangi üniversiteye yerleştim merak etti.
2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı. ÖSYM, 2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Açıklama sonrası öğrenciler sonuçlarına bakmaya çalışırken Nereye yerleştim? YKS tercih sonucu hangi üniversiteye yerleştim merak etti.
YKS TERCİH SONUCU HANGİ ÜNİVERSİTEYE YERLEŞTİM?
Milyonlarca üniversiteli adayının merakla beklediği haber geldi. ÖSYM, 2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Öğrenciler sınav sonuçlarını ÖSYM'nin sitesinden görebilecek.
Öte yandan sonuçların açıklanmasıyla birlikte çok sayıda kişi ÖSYM'nin sitesine girmeye başladı. Site, aşırı yoğunluktan dolayı çöktü.
Öğrenciler, tercih sonuçlarını sistem normale döndüğü zaman öğrenebileek.