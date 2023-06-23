Nerede yangın çıktı? SON DAKİKA Yangın nerede, hangi ilde ve ilçede çıktı?

Son dakika gelen haberlere göre Marmaris'te yangın çıktı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşanan orman yangını sonrası Muğla'da Marmaris'te nerede yangın çıktı? Yangın nerede, hangi ilde ve ilçede çıktı? merak ediliyor. Son yangın haberleri...

Yangın nerede çıktı? Son dakika gelen haberlere göre Marmaris'te yangın çıktı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşanan orman yangını sonrası Muğla'da Marmaris'te nerede yangın çıktı? Yangın nerede, hangi ilde ve ilçede çıktı? merak ediliyor. Son dakika yangın haberleri!

MARMARİS'TE YANGIN NEREDE ÇIKTI?

Muğla'nın Marmaris'te Sarıana Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yerleşim yerine yakın ormanlık alanda duman görülmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Marmaris ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

HAVADA VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Yangına havadan ve karadan müdahale başlarken, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangından ilk görüntüler: