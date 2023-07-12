Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından insanlar nerede kar yağdığını merak ediyor. Yapılan tahminlere göre bazı noktalarda kar yağışının etkili olabileceği tahmin ediliyordu. Yayınlanan görüntülerin ardından Nerede kar yağıyor? sorusu gündeme geldi. Peki, Bugün nerede, hangi şehirde kar yağdı?

Sosyal medya üzerinde yer alan görüntülerin ardından birçok kişi Nerede kar yağıyor? Bugün nerede, hangi şehirde kar yağdı? sorularını merak ediyor. Yaz aylarında hava sıcaklıklarının yükselmesi ile birlikte kar yağışının etkili olduğunu gösteren video, izleyenlerin dikkatini çekti. Peki, Nerede kar yağıyor? Bugün nerede, hangi şehirde kar yağdı? İşte merak edilen video hakkındaki detaylar!

NEREDE KAR YAĞIYOR?

Sosyal medya üzerinde yer almakta olan görüntülerin Artvin'in Kürdevan dağında çekildiği tahmin ediliyor. Daha öncesinde yapılan hava durumu tahminleri ile birlikte Artvin'de kar yağışının gerçekleşeceği de tahmin edilmişti. Sosyal medya üzerinde paylaşan görüntüler, izleyenleri hayrete düşürdü. Konuya ilişkin henüz bir açıklama gerçekleştirilmese de görüntüler, sosyal medya üzerinde oldukça merak uyandırdı. Meteoroloji genel müdürlüğü tarafından 12 Temmuz Çarşamba günü yapılan hava tahmini şu şekilde;