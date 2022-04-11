Nerede deprem oldu? Bugün ne zaman deprem oldu, hangi şehirde?

Bugün nerede, ne zaman deprem oldu sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İstanbul'da deprem mi oldu? 11 Nisan Pazartesi 2022 İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi, hangi ilçe? İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

BUGÜN NEREDE, NE ZAMAN DEPREM OLDU?

Karadeniz'in Zonguldak açıklarında 4.4 şiddetinde deprem meydana geldi. Saat 20.38'de gerçekleşen sarsıntı, İstanbul dahil olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

Karadeniz'de Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre 20.38'de gerçekleşen sarsıntı, İstanbul dahil olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

Twitter AFAD açıklaması:

#DEPREM: Karadeniz'de Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında saat 20.38'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Gelişmeleri takip ediyoruz.

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