Kahramanmaraş'ta bugün saat 12.40'ta meydana gelen 4.5'lik depremin ardından Kayseri'de saat 14.47 ile 14.53 arasında büyükleri 4.7 ve 4.3 arasında değişen 3 sarsıntı meydana geldi. Saat 17.18'i gösterdiğinde ise bu kez Sivas Kandilli Rasathanesi verilerine göre 4.5'le sallandı. AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremlerle ilgili değerlendirme yaptı. Peki, Nerede deprem olacak? Naci Görür deprem tahmini iller hangileri?

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bugün Kayseri ve Sivas'ta meydana gelen depremlerin ardından biri değerlendirmede bulundu. Kahramanmaraş merkezli depremlerin fay parçalarında kırılmalara neden olduğunu belirten Görür, "bazı illeri sıralayarak deprem olabilir dedi. Peki, Nerede deprem olacak? Naci Görür deprem tahmini iller hangileri?

NEREDE DEPREM OLACAK?

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bugün Kayseri ve Sivas'ta meydana gelen depremlerin ardından biri değerlendirmede bulundu. Kahramanmaraş merkezli depremlerin fay parçalarında kırılmalara neden olduğunu belirten Görür, "Bu nedenle Erzincan-Karlıova, Malatya, Adana, Kayseri ve Sivas yörelerinde bu tür depremler beklenebilir." dedi.

"ERZİNCAN, MALATYA, ADANA, KAYSERİ VE SİVAS'TA DEPREMLER BEKLENEBİLİR"

Son Maraş ve Gaziantep depremleri Anadolu Levhasının bölgeye yakın aktif fay sistemlerinde stres alanı değişimlerine neden oldu ve muhtemelen kimi fay parçalarının kırılmasına neden oluyor. Bu nedenle Erzincan-Karlıova, Malatya, Adana, Kayseri ve Sivas yörelerinde bu tür depremler beklenebilir. Sevgiyle.

Not: Sizleri bilgilendirmek amacıyla yazıyorum. Yoksa 'büyük deprem olacak, şu zamanda olacak' vb şeyler söylemiyorum. Benim beklentim olursa çoğunlukla küçük boyutlu depremlerin olacağıdır. Saygıyla".