Nerdesin sözleri! Ezhel Nerdesin şarkı sözleri!

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EZHEL- NERDESİN ŞARKI SÖZÜ

Yavrum nerdesin

Kim bilir şu an kimlerlesin of

Yavrum nerdesin

Kim bilir şu an kimlerlesin

Yavrum nerdesin

Kim bilir şu an kimlerlesin of

Yavrum nerdesin

Kim bilir şu an kimlerlesin of

Yavrum nerdesin

Kim bilir şu an kimlerlesin of

Yavrum nerdesin

Kim bilir şu an kimlerlesin

Seni diledim seni diledim

Hep tanrımdan hep tanrımdan of

Sen gelmedin

"Bul beni" diye sana yalvarsam da

Her yerdesin

Hala anlayamadım sen nesin of

Çünkü geldiğin anda beni o an terk ettin

Bi gece bi barda idi saat iki

Dudağın şarap gibi

Gözlerinin karasına bakakaldım

Sürükler hayat bizi

Tam elini tutacakken

İnsanlarla çatıştık isyanlarda

Dünyalara değişmezdim

Sensiz ben kim

Sensiz oldum ben kimlerlesin

Yavrum nerdesin

Kim bilir şu an kimlerlesin of

Yavrum nerdesin

Kim bilir şu an kimlerlesin of

Yavrum nerdesin

Kim bilir şu an kimlerlesin of

Yavrum nerdesin

Kim bilir şu an kimlerlesin

Doğru kişi yanlış zaman

Belki benim yanılsamam

İsterdim bir an ayrılmasam

O günden beri baygın kafam

Dejame en paz bebek endam artı naz

Yapıyor beni bi' çocuk gibi yaramaz

Kader nokta koydu dedi sana bana "naş"

Feleğin çemberi bize çeker patinaj

Ne kadar da yakışmıştık birbirmize

Kim değiyor ellerine şimdi kimin eli

Senin için açtım bugün içkimi yine

Yine yalan olduk falan olduk hiç gibi bi' şey

Şu an neredesin kimlerlesin bilmesem daha iyi

Gül gibi gacısın da bi o kadar yabani

Şehrin sokaklarında yapıyorum safari

Vazgeçtim kız neredesin söyle bana bari

Yavrum nerdesin

Kim bilir şu an kimlerlesin of

Yavrum nerdesin

Kim bilir şu an kimlerlesin of

Yavrum nerdesin

Kim bilir şu an kimlerlesin of

Yavrum nerdesin

Kim bilir şu an kimlerlesin

Yavrum nerdesin

Kim bilir şu an kimlerlesin of

Yavrum nerdesin

Kim bilir şu an kimlerlesin of

Yavrum nerdesin

Kim bilir şu an kimlerlesin of

Yavrum nerdesin

Kim bilir şu an kimlerlesin