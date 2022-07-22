Nerdesin sözleri! Ezhel Nerdesin şarkı sözleri!
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EZHEL- NERDESİN ŞARKI SÖZÜ
Yavrum nerdesin
Kim bilir şu an kimlerlesin of
Yavrum nerdesin
Kim bilir şu an kimlerlesin
Yavrum nerdesin
Kim bilir şu an kimlerlesin of
Yavrum nerdesin
Kim bilir şu an kimlerlesin of
Yavrum nerdesin
Kim bilir şu an kimlerlesin of
Yavrum nerdesin
Kim bilir şu an kimlerlesin
Seni diledim seni diledim
Hep tanrımdan hep tanrımdan of
Sen gelmedin
"Bul beni" diye sana yalvarsam da
Her yerdesin
Hala anlayamadım sen nesin of
Çünkü geldiğin anda beni o an terk ettin
Bi gece bi barda idi saat iki
Dudağın şarap gibi
Gözlerinin karasına bakakaldım
Sürükler hayat bizi
Tam elini tutacakken
İnsanlarla çatıştık isyanlarda
Dünyalara değişmezdim
Sensiz ben kim
Sensiz oldum ben kimlerlesin
Yavrum nerdesin
Kim bilir şu an kimlerlesin of
Yavrum nerdesin
Kim bilir şu an kimlerlesin of
Yavrum nerdesin
Kim bilir şu an kimlerlesin of
Yavrum nerdesin
Kim bilir şu an kimlerlesin
Doğru kişi yanlış zaman
Belki benim yanılsamam
İsterdim bir an ayrılmasam
O günden beri baygın kafam
Dejame en paz bebek endam artı naz
Yapıyor beni bi' çocuk gibi yaramaz
Kader nokta koydu dedi sana bana "naş"
Feleğin çemberi bize çeker patinaj
Ne kadar da yakışmıştık birbirmize
Kim değiyor ellerine şimdi kimin eli
Senin için açtım bugün içkimi yine
Yine yalan olduk falan olduk hiç gibi bi' şey
Şu an neredesin kimlerlesin bilmesem daha iyi
Gül gibi gacısın da bi o kadar yabani
Şehrin sokaklarında yapıyorum safari
Vazgeçtim kız neredesin söyle bana bari
Yavrum nerdesin
Kim bilir şu an kimlerlesin of
Yavrum nerdesin
Kim bilir şu an kimlerlesin of
Yavrum nerdesin
Kim bilir şu an kimlerlesin of
Yavrum nerdesin
Kim bilir şu an kimlerlesin
Yavrum nerdesin
Kim bilir şu an kimlerlesin of
Yavrum nerdesin
Kim bilir şu an kimlerlesin of
Yavrum nerdesin
Kim bilir şu an kimlerlesin of
Yavrum nerdesin
Kim bilir şu an kimlerlesin