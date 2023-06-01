Günlük hayatımızda sık sık duyduğumuz kavramlardan biri olan Nepo bebek sıklıkla araştırılmakta. Arama motorlarında adı sürekli geçen kavram olan Nepo bebek merak edilmekte. Peki, Nepo bebek nedir? Nepo baby ne demek?

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NEPO BEBEK NEDİR?

Nepotism baby, kısaltılmışı nepo baby, kariyerlerinde başarılı olan ünlülerin genellikle ünlü ebeveynleriyle aynı veya bitişik kariyere sahip çocuklarına atıfta bulunan bir terimdir. Bunun anlamı, bu çocukların yalnızca kayırmacılık nedeniyle ebeveynleri sayesinde içeriden erişime sahip oldukları için başarılı olduklarıdır.

Terim, 2022'de Twitter'da Meriem Derradji adlı bir kullanıcının, yönetmen Judd Apatow ve aktris Leslie Mann'ın Euphoria dizisinde rol alan kızı Maude Apatow hakkında tweet atmasıyla popüler olmuştur. New York Magazine, nepo bebeklerin bir listesini yayınladı ve 2022'yi 'Nepo Bebeğinin Yılı' olarak adlandırmıştır.