Gündemde yer alan ülkelerin başında Nepal geliyor. Nepal ile ilgili vatandaşlar, Nepal müslüman mı? Nepal'in dini nedir? Nepal hangi kıtada bulunuyor, Afrika'da mı, Asya'da mı? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...

Dini ne olduğu merak edilen ülkelerin başında Nepal geliyor. Peki, Nepal müslüman mı? Nepal'in dini nedir? Nepal hangi kıtada bulunuyor, Afrika'da mı, Asya'da mı? İşte detaylar...

NEPAL NEREDE?

Nepal, resmi adıyla Nepal Federal Demokratik Cumhuriyeti, Güney Asya'da bir ülkedir. Büyük bölümü Himalayaların eteklerinde, bir bölümü ise Hint-Ganj Ovası'nda konumlanmıştır. Dünyanın 49. en kalabalık ve 93. en geniş ülkesidir. Denize kıyısı bulunmayan Nepal kuzeyde Çin'e bağlı Tibet; güney, doğu ve batıda Hindistan ile komşudur. Bangladeş Nepal'in güneydoğu ucundan sadece 27 km uzaklıkta olmasına rağmen sınırdaşı değildir, Bhutan da Hindistan'ın Sikkim eyaletiyle ayrılmıştır. Verimli ovalar, subalpin kuşak ormanları ve en yüksek on dağdan sekizini bulunduran Nepal zengin bir coğrafi çeşitliliğe sahiptir. Dünyanın en yüksek dağı olan Everest Dağı da bunlara dahildir. Başkenti ve en büyük şehri Katmandu'dur. Resmi dil Nepalce'dir, ancak ülke birçok etnik gruba ev sahipliği yapmaktadır.

NEPAL HANGİ KITADA?

Nepal, Asya kıtasında yer alan bir ülkedir. Haritadaki yeri aşağıdaki gibidir:

NEPAL MÜSLÜMAN MI, DİNİ NEDİR?

Yapılan araştırmalara göre Nepal nüfusunun yaklaşık %5'inin Müslüman olduğu tahmin edilmektedir. Nepal'in %81'i Hindu, %9'u Budist ve %5'i ise Müslüman'dır. Geriye kalan %5'i diğer dinlere mensuptur.