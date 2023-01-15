Meydana gelen kaza ile birlikte kaza hakkındaki detaylar merak ediliyor ve Nepal'de uçak neden düştü? Sorusu başta olmak üzere birçok detay araştırılıyor. Bunlardan birisi de Nepal'de uçağın düşme sebebi ne? Sorusu oluyor. Peki, Nepal'de uçak neden düştü? Nepal'de uçağın düşme sebebi ne? Nepal'de 72 kişiyi taşıyan yolcu uçağının son durumu ne?

Nepal'de uçak neden düştü? Sorusu, 72 kişiyi taşıyan yolcu uçağının neden düştüğünü merak eden kullanıcılar tarafından arama motorlarında sorgulatılıyor. Nepal'in Pokhara kenti yakınlarında, Katmandu'dan Pokhara'ya gitmekte olduğu öğrenilen 68 yolcu, 4 mürettebat taşıyan yolcu uçağı düştü. Peki, Nepal'de uçak neden düştü? Nepal'de uçağın düşme sebebi ne? Nepal'de 72 kişiyi taşıyan yolcu uçağının son durumu ne?

NEPAL'DE UÇAK NEDEN DÜŞTÜ?

Nepal'in Pokhara kenti yakınlarında, Katmandu'dan Pokhara'ya gitmekte olduğu öğrenilen 68 yolcu, 4 mürettebat taşıyan yolcu uçağı düştü. Yeti Airlines'a ait ATR 72 tipi çift motorlu uçakta yangın çıkarken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Arama kurtarma çalışmalarının ise devam ettiği kaydedildi. Uçağın neden düştüğüne dair henüz resmi bir bilgi bulunmazken İlk belirlemelere göre 16 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

UÇAK KAYBOLMUŞTU

Öte yandan Nepal'de Mayıs 2022'de içinde 22 kişiyle kaybolan ve enkazı bulunan uçakta arama kurtarma çalışmalarının ardından tüm yolcuların cansız bedenlerine ulaşılmıştı.