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Nepal'de ne oldu? Nepal uçak kazasında kaç kişi öldü? Nepal uçak kazası son durum ne?

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Nepal'de 68 yolcu ve 4 mürettebat taşıyan yolcu uçağı düştü. İlk belirlemelere göre kazada kaç kişinin hayatını kaybettiği merak ediliyor ve Nepal uçak kazasında kaç kişi öldü? Sorusu ile araştırılıyor. Peki, Nepal'de ne oldu? Nepal uçak kazasında kaç kişi öldü? Nepal uçak kazası son durum ne?

Nepal'de 72 kişiyi taşıyan uçağın düşme anı kameradaNepal'de 72 kişiyi taşıyan uçağın düşme anı kamerada
Son Dakika! Nepal'de 72 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştüSon Dakika! Nepal'de 72 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
Nepal'de 72 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştüNepal'de 72 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
Nepal'de uçak neden düştü? Nepal'de uçağın düşme sebebi ne? Nepal'de 72 kişiyi taşıyan yolcu uçağının son durumu ne?Nepal'de uçak neden düştü? Nepal'de uçağın düşme sebebi ne? Nepal'de 72 kişiyi taşıyan yolcu uçağının son durumu ne?

Nepal'de ne oldu? Sorusu, duyulan haberlerin ardından birçok kişi tarafından akıllarda Nepal uçak kazasında kaç kişi öldü? Sorusunu getirdi. Nepal'in Pokhara kenti yakınlarında, Katmandu'dan Pokhara'ya gitmekte olduğu öğrenilen 68 yolcu, 4 mürettebat taşıyan yolcu uçağı düştü. Peki, Nepal'de ne oldu? Nepal uçak kazasında kaç kişi öldü? Nepal uçak kazası son durum ne?

Nepal'in Pokhara kenti yakınlarında, Katmandu'dan Pokhara'ya gitmekte olduğu öğrenilen 68 yolcu, 4 mürettebat taşıyan yolcu uçağı düştü. Yeti Airlines'a ait ATR 72 tipi çift motorlu uçakta yangın çıkarken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Arama kurtarma çalışmalarının ise devam ettiği kaydedildi.

Nepal'de ne oldu? Nepal uçak kazasında kaç kişi öldü? Nepal uçak kazası son durum ne?

Devlet televizyonu, kaza yerinden bazı kişilerin cansız bedenlerinin çıkarıldığı duyurdu. İlk belirlemelere göre 16 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Öte yandan Nepal'de Mayıs 2022'de içinde 22 kişiyle kaybolan ve enkazı bulunan uçakta arama kurtarma çalışmalarının ardından tüm yolcuların cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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