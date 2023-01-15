Nepal'de 68 yolcu ve 4 mürettebat taşıyan yolcu uçağı düştü. İlk belirlemelere göre kazada kaç kişinin hayatını kaybettiği merak ediliyor ve Nepal uçak kazasında kaç kişi öldü? Sorusu ile araştırılıyor. Peki, Nepal'de ne oldu? Nepal uçak kazasında kaç kişi öldü? Nepal uçak kazası son durum ne?

Nepal'de uçak neden düştü? Nepal'de uçağın düşme sebebi ne? Nepal'de 72 kişiyi taşıyan yolcu uçağının son durumu ne?

Nepal'de ne oldu? Sorusu, duyulan haberlerin ardından birçok kişi tarafından akıllarda Nepal uçak kazasında kaç kişi öldü? Sorusunu getirdi. Nepal'in Pokhara kenti yakınlarında, Katmandu'dan Pokhara'ya gitmekte olduğu öğrenilen 68 yolcu, 4 mürettebat taşıyan yolcu uçağı düştü. Peki, Nepal'de ne oldu? Nepal uçak kazasında kaç kişi öldü? Nepal uçak kazası son durum ne?

NEPAL'DE NE OLDU?

Nepal'in Pokhara kenti yakınlarında, Katmandu'dan Pokhara'ya gitmekte olduğu öğrenilen 68 yolcu, 4 mürettebat taşıyan yolcu uçağı düştü. Yeti Airlines'a ait ATR 72 tipi çift motorlu uçakta yangın çıkarken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Arama kurtarma çalışmalarının ise devam ettiği kaydedildi.

NEPAL UÇAK KAZASINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Devlet televizyonu, kaza yerinden bazı kişilerin cansız bedenlerinin çıkarıldığı duyurdu. İlk belirlemelere göre 16 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

UÇAK KAYBOLMUŞTU

Öte yandan Nepal'de Mayıs 2022'de içinde 22 kişiyle kaybolan ve enkazı bulunan uçakta arama kurtarma çalışmalarının ardından tüm yolcuların cansız bedenlerine ulaşılmıştı.