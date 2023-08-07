Neobanklar, Finansal Hizmetlerin Geleceğinin Lideri Konumunda

MARS Kurucu Ortağı Emrah Kaya, Neobankların geleceğin finansal hizmetlerinin lokomotifi olduğunu belirtti. Kaya, Neobankların kullanıcılara finansal kontrolü sağladığını ve daha özgür bir deneyim sunduğunu söyledi. Ayrıca, Neobankların popülerliğinin arttığını ve Y ve Z kuşakları tarafından yoğun bir şekilde kullanıldığını ifade etti. Neobankacılıkta öne çıkan trendler arasında kişiselleştirilmiş hizmetler, kolay ödeme seçenekleri, kesintisiz bankacılık deneyimi ve bütünsel bankacılık deneyimi bulunuyor.

MARS Kurucu Ortağı Emrah Kaya, geleneksel fiziksel şube ağları olmadan yalnızca çevrim içi çalışan bilgisayarlar ve telefonlar üzerinden tüm bankacılık işlemleri gerçekleştirilebildiği Neobankların geleceğin finansal hizmetlerinin lokomotifi konumunda olduğunu söyledi. Değerlendirmelerde bulunan Kaya, "Bu yaklaşım kullanıcılara finansal anlamda kontrolü kendi ellerine almalarını ve daha özgür bir deneyim sunmalarını sağlıyor. Bunun sebebi de geleneksel bankacılığa göre yüksek teknolojik kapasiteleriyle daha çevik hareket edilebilmesini sağlamaları" dedi.

Yeni nesil bankacılık teknolojisi olarak tanımlanan Neobankların popülerliğinin gün geçtikçe arttığını belirten Kaya, "Finans dünyası da buna paralel bir şekilde değişiyor ve bankacılığın dönüşme potansiyeli artıyor. 2008 mali krizinden sonra teknolojiden yararlanarak şeffaf ve erişilebilir bir deneyim sunmak amacıyla ortaya çıkan Neobanklar, bugün özellikle Y ve Z Kuşakları tarafından yoğun bir şekilde kullanılıyor.Yapılan global araştırmalara göre Y Kuşağı'nın yüzde 49'u, Z Kuşağı'nın ise yüzde 53'ü finansal hizmetler için Neobankları kullanıyor" diye konuştu.

NEOBANKACILIKTA ÖNE ÇIKAN TRENDLER

2022 yılında yaklaşık 67 milyar dolar olarak kaydedilen küresel Neobank pazar büyüklüğünün 2030'a kadar yüzde 54,8'lik bir yıllık bileşik büyüme oranıyla (YBBO) artması ve 600 milyar doların üzerine çıkmasının beklendiğini aktaran Kaya, geleceğin finans deneyimi olarak görülen Neobankacılıkta bazı trendleri şöyle anlattı:

Kaya "Neobanklar geleceğin finansal hizmetlerinin lokomotifi konumunda. Bu yaklaşım kullanıcılara finansal anlamda kontrolü kendi ellerine almalarını ve daha özgür bir deneyim sunmalarını sağlıyor. Bunun sebebi de geleneksel bankacılığa göre yüksek teknolojik kapasiteleriyle daha çevik hareket edilebilmesini sağlamaları. Biz de MARS'ı hayata geçirirken bunu planladık. Bir TekFin olarak MARS ile amacımız kullanıcıların hayatını kolaylaştıran çözümleri teknoloji yardımıyla geleneksel bankacılığın dışında çözümler arayanlarla buluşturmak. Bunu yaparken de teknolojimize IQ ve EQ vizyonunu kattık. IQ vizyonuyla bir Neobankın finansal anlamda verebileceği tüm akılcı çözümleri sunduk. Kullanıcılar, MARS'a tanımladıkları kartların limitlerini MARS kartta birleştirilip tek seferde ve tek yerden tüm finansal ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Kendi aralarında para transferi yapabiliyorlar, diledikleri ATM'den MARS fiziksel kartlarıyla ya da QR kodla herhangi bir komisyon ödemeden para çekebiliyor ve QR kod ile ödeme yapabiliyorlar" dedi.