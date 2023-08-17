Nenad Bjelica kimdir? Nenad Bjelica nereli, kaç yaşında? Nenad Bjelica oynadığı takımlar hangisi?

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NENAD BJELICA KİMDİR?

Nenad Bjelica (d. 20 Ağustos 1971), Hırvat teknik direktör ve eski millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Trabzonspor'u çalıştırmaktadır.

Kulüp kariyeri

Osijek'te doğan Bjelica, 1989-90 sezonunda yerel bir kulüp olan Metalac Olt'ta oynamaya başladı. Kısa sürede NK Osijek'e transfer oldu ve İspanya'ya gitmeden önce burada neredeyse dört sezon geçirdi.

Bjelica dört yıl boyunca Albacete Balompié'de oynadı ve bu süre zarfında takım 1994-95 sezonunda Copa del Rey'de yarı finale kadar yükseldi. 1996 yılında Real Betis'e transfer oldu ve 1996-97 sezonunda ikinci olan takımda yer aldı. Bir sonraki sezonu Las Palmas'ta geçiren Bjelica, bir yıl sonra Real Betis'e geri döndü. Sakatlıklar nedeniyle bu dönemde çok az maç oynadı ve 1999'un sonuna kadar Las Palmas'ta bir sezon daha geçirdi.

Bjelica daha sonra iki sezonluğuna Osijek'e döndü ve formunu geri kazanarak UEFA Kupası'nın üç aşamasında da takımıyla birlikte oynadı. Daha sonra 2000 yılında 1. FC Kaiserslautern'e transfer oldu ve 2004 yılında üst düzey futbolu bırakana kadar burada dört sezon geçirdi. Bjelica 2004-05 sezonunda VfB Admira Wacker Mödling takımında oynadı. Daha sonra, 30 Haziran 2008'de emekli olmadan önce İkinci Lig'de Avusturya kulübü FC Kärnten için oynadı.

Milli takım kariyeri

Bjelica, Hırvatistan formasıyla ilk maçına Şubat 2001'de Avusturya'ya karşı oynanan bir hazırlık maçında çıktı ve toplam 9 kez millî oldu ve gol atamadı. Son uluslararası maçı, Haziran 2004'te Portekiz'de Fransa'ya karşı oynanan Avrupa Şampiyonası maçıydı. O yıl takımdan emekli oldu, aynı zamanda teknik direktör Otto Baric de değiştirildi.

Teknik direktörlük kariyeri

Bjelica, teknik direktörlük kariyerine 15 Eylül 2007'de FC Kärnten'de futbolcu-antrenör olarak başladı. Oyunculuk kariyerini sonlandırdıktan sadece bir gün sonra, 1 Temmuz 2008'de tam bir menajerlik sözleşmesi imzaladı.

Bjelica, Mart-Aralık 2009 tarihleri arasında Lustenau 07'de, Mayıs 2010-Haziran 2013 tarihleri arasında Wolfsberger AC kulübünde teknik direktörlük yaptı. Bjelica, 17 Haziran 2013 tarihinde Austria Wien'in yeni teknik direktörü oldu. Kulüple birlikte 2013-14 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılmaya hak kazanarak son eleme turunda Hırvatistan şampiyonu Dinamo Zagreb'i mağlup etti. Bjelica 16 Şubat 2014 tarihinde görevden alındı. Austria Wien sezon sonunda UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanamadığı için sözleşmesi sona erdi.

Haziran 2014'te Serie B ekibi Spezia tarafından işe alındı. Spezia başında çıktığı 61 maçta, 21 galibiyet, 18 beraberlik, 18 mağlubiyet aldı. Ligdeki son üç maçını kaybeden Spezia'da, 22 Kasım 2015 tarihinde Bjelica ile yollar ayrıldı. 30 Ağustos 2016'da Polonya ekibi Lech Poznan'a teknik direktör olarak getirildi. 10 Mayıs 2018'de Lech'teki sözleşmesi feshedildi.

Bjelica, 15 Mayıs 2018'de Hırvatistan şampiyonu Dinamo Zagreb ile iki yıllık bir sözleşme imzaladı ve teknik direktörlük görevine getirildi. Dört gün sonra lig şampiyonluğunu kutlarken, 23 Mayıs'ta Hrvatski nogometni kup'ı kazandı. 8 Kasım'da Dinamo, Spartak Trnava'yı yenerek 2018-19 UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına katılmayı başardı. 18 Eylül 2019'da Bjelica, Dinamo'yu iki sezon sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Atalanta'ya karşı 4-0'lık bir galibiyetle yönetti. 16 Nisan 2020'de kulüp tarafından tüm teknik ekibin görevden alınmasının ardından Dinamo'nun Bjelica ile olan sözleşmesini feshettiği açıklandı.

Eylül 2020'de Hırvat kulübü Osijek, sezonun üç açılış maçını da kazanamayınca teknik direktörleri Ivica Kuleševic'i görevden aldı ve yerine Bjelica'yı getirdi. Bjelica, kulübe geldiği gibi ligde 10 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. 29 Ağustos 2022'de sözleşmesinin bitmesiyle birlikte kulüpten ayrıldı. 18 Nisan 2023'te Süper Lig ekibi Trabzonspor ile 30 Haziran 2025'e kadar anlaşmıştır.

Kişisel yaşamı

Bjelica baba tarafından Karadağlı, anne tarafından Hırvat kökenlidir. 1997 yılında eşi Senka ile evlenmiştir. Çiftin, Luka ve Luan isimlerinde iki oğlu vardır. Babası Luka Bjelica da profesyonel futbolcudur.