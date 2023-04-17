Abdullah Avcı ve Orhan Ak'ın ayrılıklarının ardından hoca arayışını sürdüren Trabzonspor, mutlu sona çok yakın. Trabzonspor ile adı anılan Nenad Bjelica'nın kim olduğu ise merak edildi. Peki, Nenad Bjelica kimdir? Nenad Bjelica kaç yaşında, nereli? Nenad Bjelica hangi takımda?

Bjelica, bu gece Trabzonspor için geliyor!

Trabzonspor, Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile yaptığı görüşmelerde sona geldi. Deneyimli hocanın gece saatlerinde Türkiye'de olması bekleniyor. 6 kişilik ekibiyle gelecek Bjelica, Trabzonspor'un Sivasspor ile oynayacağı mücadeleyi tribünden takip edecek. Arama motorlarında ise Nenad Bjelica'nın kim olduğu araştırılıyor. Peki, Nenad Bjelica kimdir? Nenad Bjelica kaç yaşında, nereli? Nenad Bjelica hangi takımda?

NENAD BJELİCA KİMDİR?

Doğum tarihi: 20 Ağustos 1971

Kaç yaşında: 48 yaşında

Nereli: Osijek, Hırvatistan

Boy: 1,81 m

Tercih edilen formasyon: 4-3-3 ofans taktik

Çalıştırdığı takımlar: GNK Dinamo Zagreb, Lech Poznan, Spezia Calcio, Austria Wien, WAC - St. Andrä, FC Lustenau, FC Kärnten

Nenad Bjelica, Hırvat profesyonel futbol menajeri ve en son Hırvat Birinci Futbol Ligi kulübü Dinamo Zagreb'in menajeri olan eski bir oyuncudur.

Nenad Bjelica, 20 Ağustos 1971'de Hırvatistan'ın Osijek şehrinde dünyaya geldi. Futbolculuk dönemine Metalac ve Osijek altyapılarında başlayan Bjelica, kariyerinde Albacete, Real Betis, Las Palmas, Kaiserslautern, Admira Wacker ve Karnten formaları giydi. Hırvatistan Milli Takımı formasıyla da 9 maça çıkan Bjelica, 2008'de Karnten takımında teknik direktörlüğe başladı.