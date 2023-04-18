Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Trabzonspor, Abdullah Avcı ile yollarını ayırdıktan Nenad Bjelica ismini gündemine aldı. Peki, Nenad Bjelica kimdir? Nenad Bjelica hangi takımları çalıştırdı?

Bordo-Mavili yönetim, son olarak Nenad Bjelica'yı gündemine aldı ve önemli gelişmeler yaşandı. Peki, Nenad Bjelica kimdir? Nenad Bjelica hangi takımları çalıştırdı?

NENAD BJELİCA KİMDİR?

Tercih edilen formasyon : 4-3-3 ofans taktik

Çalıştırdığı takımlar: GNK Dinamo Zagreb, Lech Poznan, Spezia Calcio, Austria Wien, WAC - St. Andrä, FC Lustenau, FC Kärnten

Nenad Bjelica, Hırvat profesyonel futbol menajeri ve en son Hırvat Birinci Futbol Ligi kulübü Dinamo Zagreb'in menajeri olan eski bir oyuncudur.

Nenad Bjelica, 20 Ağustos 1971'de Hırvatistan'ın Osijek şehrinde dünyaya geldi. Futbolculuk dönemine Metalac ve Osijek altyapılarında başlayan Bjelica, kariyerinde Albacete, Real Betis, Las Palmas, Kaiserslautern, Admira Wacker ve Karnten formaları giydi. Hırvatistan Milli Takımı formasıyla da 9 maça çıkan Bjelica, 2008'de Karnten takımında teknik direktörlüğe başladı.