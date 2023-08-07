Nemrut'taki ayılar turistlerin çadırını böyle parçaladı

Çadırın boş olması muhtemel bir faciayı önledi

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçe sınırları içinde bulunan Nemrut Krater Gölü çevresinde bulunan ayılar yabancı turistlerin çadırlarını parçaladı.

Dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'nde kamp yapan turistlerin kurdukları çadır anne ve yavru ayıların saldırısına uğradı. Şans eseri çadırın o esnada boş olması muhtemel bir faciayı önlerken, ayıların çadırlara yemek kokusundan dolayı veya yemek olabilme ihtimali ile saldırdıkları tahmin ediliyor.

Bitlis Eren Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, aynı zamanda doğa ve uzay gözlemciliği yaptığı esnada birçok ayı saldırısına şahitlik ederek kayıt altına aldı. Geçtiğimiz gece Nemrut Krater Gölü civarında teleskopu ile uzay gözlemciliği yapan Önen, etrafta bulunan çadırlara anne ve iki yavru ayının saldırdığını gördü. Hemen kamerasıyla saldırıyı kayıt altına alan Önen, aynı zamanda çadırın içinde insan olabilme ihtimali ile ayıları korkutarak kaçırmaya çalıştı.

Önen, insanların ayıların doğal yaşam alanlarını işgal ettiklerini, bunun da son derece tehlikeli olduğunu kaydetti. Önen, "Çok uzun yıllardan beri doğa, gökyüzü ve su altını gözlemlemekteyim. Yakın zamanda gökyüzünü gözlemlerken çok trajedik bir olaya tanık oldum. Anne ve yavru ayı turistlerin olduğu çadırın etrafında dönüp keşif yapmaktaydı. Daha sonra bir anda anne ayı önce kokladı sonra çadırın üstüne çıkıp çadırı parçaladı. Muhtemelen turistlerin burada yemek pişirmesi sonucunda çadırın içinde bir koku kalmış. Ayı da yemek olduğunu zannederek çadırın üzerine atlıyor. Ben ilk başta ne olduğuna anlam veremedim. Tuhafsadım birazda korktum, çünkü ayıların içinde en tehlikesi anne ayılardır. Daha sonra olabildiğince bağırarak ses çıkararak ayıyı oradan uzaklaştırmaya çalıştım, varsa çadırın içinde insanlara zarar vermesin diye. Bu çadırların bir kısmında insan vardı bir kısmında ise yoktu. Özellikle çadırın içinde insan olmaması bizim için çok sevindirici bir durum oldu. Biliyoruz ki ayıların pençeleri çok kuvvetli, cüsseleri çok ağır. Muhtemelen bir insana denk geldiği zaman ölümcül bir darbe oranı oluşturabilir" diye konuştu.

Ayıların doğal ortamlarında kendilerinin avlanması gerektiğini ifade eden Önen, konuşmasına şöyle devam etti:

"Son zamanlarda kalderada ayı sayıları bir hayli arttı. Normalde bu ayıların birçoğu önceden de vardı. Fakat insanlar bunları besledikçe onlara yemek attıkça ve piknikçilerin sayısı arttıkça bunlarda hazır yemeklere doğru bir eğilim oldu. Doğal ortamlarda kendi besin kaynaklarını bulabiliyorlar. Fakat insanlar bazen çuvallarla erzak döküyorlar. İyilik yaptıklarını zannediyorlar ama bu bir iyilik değil. Çünkü ayılar kendi tabiatında avlanmayı öğrenmelidir. Böyle olunca hazıra doğru bir eğilim oluyor. Daha çok piknik yapanların hazır besleyenlerin içerisine doğru bir eğilim oluyor. Böyle olunca da ayıların tabiatlarının bozulması gibi bir durum oluşabiliyor. Normalde bu tip doğal ortamlarda pek piknikleri önermiyoruz. Zaten şehir içinde piknik alanları bir hayli var. Bu alanlar doğadaki canlılar için elzemdir. İnsanlar gelip burada günü birlik gezip gidebilirler. Zaten buralar mesire alanları değil. Özellikle piknik yapmayı pek önermiyorum ama yapacak insanlarda atıklarını sağa sola bırakmasınlar. Atıklarını alsınlar kendileri ile beraber götürsünler. Hayvanlar hazır lokmaya alışmasınlar. Bunun yanında elleri ile beslemeye çalışmasınlar. Sonuçta ne kadar insan içinde görülse de son zamanlarda tanık olduğumuz kadarıyla birçok kere insanlara saldırdığını yönünde duyumlar alıyoruz" diye konuştu.