Nemrut Krater Gölü'nde Tüpsüz Dalış Gerçekleştirildi

Nemrut Krater Gölü'nün derinliklerine tüpsüz dalış gerçekleştirildi

BİTLİS Bitlis'in Tatvan ilçesinde Venuma Dağcılık ve Su Altı Sporları Topluluğu üyeleri tarafından dünyanın ikinci büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'nün derinliklerine tüpsüz dalış gerçekleştirildi.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi çerçevesinde "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 247 rakımdaki Nemrut Krater Gölü, doğal güzelliğinin yanı sıra gizemli göl altı güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Nemrut Krateri, doğal güzelliğiyle kendine hayran bırakıyor. Manzarasıyla her mevsim farklı güzelliklere bürünen krater gölü, özellikle son dönemlerde sualtı tutkunlarının da dikkatini çekmeye başladı. Daha öncesinde farklı deniz ve göllerde dalışlar gerçekleştiren Venuma Dağcılık ve Su Altı Sporları Topluluğu üyeleri, Nemrut Krater Gölü'nün derinliklerine tüpsüz dalış gerçekleştirdi. Krater Gölü'nün içinde bulunan Martı Adası ve civarında dalışlar gerçekleştiren ekip, gölün derinliklerindeki güzellikleri fotoğrafladı. Görüntülerde göl içindeki balık sürülerine de denk gelen topluluk üyeleri, gölde hem dalış yapmanın hem de yüzmenin keyfini doyasıya yaşadı. Dakikalarca gölün derinliklerine dalan ekip, balık sürüleriyle yüzüp doğal güzellikleri görme imkanı buldu.

"Kraterin üstü de altı da kendine hayran bırakıyor"

Gönüllü üyeleriyle birlikte daha önce farklı birçok şehirdeki deniz ve göle dalış gerçekleştirdiklerini belirten Venuma Dağcılık ve Su Altı Sporları Topluluğu yöneticilerinden Emrullah Tüzün, Nemrut Kalderası'nın üstü kadar gölün derinliklerinin de kendini hayran bıraktığını söyledi. Topluluk olarak üyeleriyle birlikte ilk defa dünyanın ikinci büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'nün derinliklerine tüpsüz dalış gerçekleştirdiklerini belirten Tüzün, gölün derinliklerinin kendini hayran bırakan güzelliklere sahip olduğunu ifade etti.

Gerçekleştirdikleri dalış ve yüzme etkinliğiyle hem yüzme hem de dalış keyfi yaşadıklarını dile getiren Tüzün, "Daha öncesinde çok farklı deniz ve göllerde hem dalış yapma hem de yüzme imkanı bulmuştum. Ancak gönüllü üyelerimizle ilk defa Nemrut Kraterine dalma imkanı bulduk. Gerçekten burası tam bir doğa harikası yer. Kalderanın zaten kendine hayran bırakan doğal bir güzelliği var. Ancak kraterinde masmavi suyunun derinliklerinde ise saklı bir doğal güzellik var. Tüpsüz dalış gerçekleştirmemiz nedeniyle çok derinlere kadar inemedik, ancak dalış yaptığımız bölgelerdeki güzellikler bizi kendine hayran bıraktı. Dalış esnasında balık sürüleriyle karşılaştık. Burası bizler için farklı bir deneyim oldu. Herkesi Nemrut Kraterine dalış yapmaya ve yüzmeye davet ediyoruz. Burası gerçekten muazzam bir yer, keşfedilmesi gereken bir yer. En kısa sürede tam donanımlı olarak ekipçe yeni dalışlar gerçekleştirmek için tekrardan gelmek için planlama yapacağız" diye konuştu.