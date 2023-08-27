Nemrut Krater Gölü'nde Hafta Sonu Boz Ayı Sürprizi

Hafta sonunu Tatvan'daki Nemrut Krater Gölü'nde geçirmek isteyen ziyaretçiler, boz ayı sürpriziyle karşılaştı. Nemrut Kalderası, doğaseverlerin uğrak noktalarından biri olmayı sürdürüyor ve boz ayılara da ev sahipliği yapıyor. Ziyaretçiler, ayıları görmek için heyecanlandı ve bazıları yiyecek attı.

Hafta sonunu Tatvan'daki Nemrut Krater Gölü'nde geçirmek isteyen ziyaretçiler, boz ayı sürpriziyle karşılaştı.

Dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölünü barındıran Nemrut Kalderası, doğaseverlerin uğrak noktalarından biri olmayı sürdürüyor. Biyoçeşitliliğiyle dikkati çeken bölge, boz ayılara da ev sahipliği yapıyor.

Hafta sonu için Nemrut Kalderası'nı tercih eden ziyaretçiler, boz ayılarla karşılaşmanın heyecanını yaşadı.

Krater gölüne giden yolda bir grup boz ayı gören ziyaretçiler, araçlarını durdurarak görüntü aldı. Bazı ziyaretçilerin ayılara yiyecek attıkları görüldü.

Ziyaretçilerden Akgöl çifti, ayıları gördüklerinde yaşadıkları heyecanı AA muhabirine anlattı.

Eşiyle birlikte bölgeyi gezmek için Diyarbakır'dan geldiklerini belirten Hamdullah Akgöl, daha önce burada ayıların yaşadığını duyduklarını ancak onları görmeyi beklemediklerini söyledi.

Göle yaklaştıklarında ayıları gördüklerini ve çok şaşırdıklarını belirten Akgöl, "Pencereyi açıp seslendim, bana doğru geldiler. Aracımın yanına gelip ayağa kalktılar. O esnada hem bir korku hem bir mutluluk vardı, çok tuhaf bir duyguydu. İlk defa onların doğal ortamına girdik." dedi.

Seda Akgöl de çok güzel ve farklı bir deneyim yaşadıklarını ifade ederek, "Doğayla iç içe olmak zaten çok güzel. Temas halinde bulunmasak bile bu kadar yakından onlarla göz göze gelmek çok farklı bir deneyimdi." diye konuştu.

İnsanların kalabalık olduğu bir ortamda ayıları görmeyi beklemediklerini dile getiren Seda Akgöl, "Ormanlık alana girdiğimiz andan itibaren hemen karşılaşmak çok büyük bir sürpriz oldu, hiç beklemiyordum. Hatta o sırada ormanlık alanın içerisinde ilerlerken yolu kameraya alıyordum. Birden Hamdullah, 'ayı var' deyince neye uğradığımızı şaşırdık, bir duralım, bekleyelim, yanımıza gelecekler mi diye merak ettik. Sonra geldiler yanımıza. Güzeldi, farklı bir deneyimdi. Onlarla iç içe olmak güzel bir duyguydu. Ürkütücü yanı da vardı ama yine de güzeldi." ifadelerini kullandı.