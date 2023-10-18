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Nemrut Kalderası'nda Sonbahar Güzelliği

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Turizm Haberleri

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü ve Nemrut Kalderası, sonbahar mevsimi ile birlikte altın sarısına döndü. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği Nemrut Kalderası'nda sonbahar güzelliği yaşanıyor.

Nemrut Kalderası'nda sonbahar güzelliği

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü ve Nemrut Kalderası, sonbahar mevsimi ile birlikte altın sarısına döndü.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği Nemrut Kalderası'nda sonbahar güzelliği yaşanıyor. Yaz boyunca ziyaretçilerine doğal güzellikler sunan Nemrut Kalderası, sonbahar mevsimi ile birlikte adeta altın sarısına dönüştü. Kalderada bulunan ağaçların yaprakları tamamen sararırken, ortaya seyrine tatminsiz görüntüler çıktı. Havadan görüntülenen kaldera kartpostallık görüntüler sundu.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Krater Gölü'nün çevresi; yeşil, sarı ve kahverenginin tüm tonlarının görülebildiği manzaraya büründü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turizm

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