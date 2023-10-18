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Nemrut Kalderası'nda Sonbahar Güzelliği

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü ve Nemrut Kalderası, sonbahar mevsimi ile birlikte altın sarısına döndü. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği Nemrut Kalderası'nda sonbahar güzelliği yaşanıyor.